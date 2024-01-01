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紫南宮「龍年錢母」10萬人排隊！大年初一停發　錯過今天還有機會

▲▼南投竹山紫南宮元旦發放龍年錢母，主委莊秋安。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投竹山紫南宮元旦發放龍年錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

文／中央社

竹山紫南宮今天元旦發送甲辰龍年招財錢母，上午9時前已吸引8公里長排隊人潮，適逢龍年，廟方估上午10時前有逾10萬人潮；紫南宮表示，若今天沒拿到，辦理捐血也會送錢母。

南投縣竹山鎮紫南宮今天發送甲辰龍年招財錢母，由於龍年設計與雕刻藝術家官勝彬合作授權，特別具收藏價值，吸引大批信眾提早排隊搶拿，因此廟方借來附近稻田讓信眾休息，「露營排錢母」成跨年夜特別景觀，原定1日上午9時起發送，廟方貼心提早50分鐘開始。

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▲▼南投竹山紫南宮元旦發放龍年錢母，主委莊秋安。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲現場逾10萬人排隊，人潮綿延8公里。（圖／記者高堂堯翻攝）

廟方雖表示昨天才開放排隊，不過許多信眾難擋錢母魅力，拔得頭籌是來自台南歐姓女子，去年12月27日下午與兒子搭火車轉公車抵達，她說，兒子身體不好，帶出來走走接觸人群、祈求土地公保佑，有助進步，今年是第9次來領錢母，很高興排第1，要拿回家放財位。

竹山紫南宮主委莊秋安說，今天上午10時前排入隊伍皆可獲單枚龍年銀錢母，廟方也準備4451顆「金雞蛋」發給前4451名排隊者，內含福氣兌換券，獎品有重量2錢金戒指5只、1錢金戒指20只、100個現金2000元紅包、100包現金1000元、500組龍年套幣精裝組、項鍊等。

▲▼南投竹山紫南宮元旦發放龍年錢母，主委莊秋安。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投竹山紫南宮主委莊秋安。（圖／記者高堂堯翻攝）

莊秋安表示，龍年錢母有單枚裝金幣、銀幣及盒裝金銀套幣組，作品名稱「龍抱風雨」，設計盼傳達「龍」為廣大子民擋風遮雨、讓人民安居樂業概念；錢母幣正面刻有土地公聖像，背面為祥瑞聖龍及「龍轉好運現祥瑞」字樣，立座為元寶造型，鑲嵌錢母可旋轉欣賞。

錢母初始樣式是以新台幣10元硬幣貼在一張祈福卡，在春節期間贈予信徒，首次發送適逢龍年，因此，以「龍銀」為設計，隨著越來越受歡迎，錢母設計也越來越精緻，每年動輒吸引數萬人領取，與「吃丁酒」同是紫南宮年度盛事，甲辰龍年邁入第13個年頭。

▲▼南投竹山紫南宮元旦發放龍年錢母，主委莊秋安。（圖／記者高堂堯翻攝）

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