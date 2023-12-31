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台中「偉士牌外送員」遭撞飛重創！金屬車體歪掉　驚悚現場曝

記者許權毅／台中報導

台中市南屯區26日發生一起嚴重車禍，一名43歲楊姓外送員行經向上路直行時，遭另名左轉的35歲張女駕車撞上。楊男騎乘偉士牌金屬車體被撞到嚴重扭曲，楊男則頭部重創，仍在加護病房治療中。附近民眾回憶當下，看見楊男躺在地上一動不動。警方初判，肇事主因是張女未禮讓直行車。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市南屯區26日發生一起嚴重車禍，一名騎乘偉士牌的外送員遭到一台轎車撞飛，警方初判是轎車駕駛未禮讓直行車釀禍。（圖／記者許權毅攝）

位在台中市南屯區向上路與永春東路口26日10時50分發生一起嚴重車禍。一名楊姓外送員疑似正在工作途中，沿著向上路直行時，遭駕駛黑色轎車的張女重重撞上。

▲▼台中「偉士牌外送員」遭撞飛重創！金屬車體歪掉　驚悚現場曝。（圖／記者許權毅攝）

▲▼事發當下現場留下滿地碎片，可看出撞擊力道之大。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中「偉士牌外送員」遭撞飛重創！金屬車體歪掉　驚悚現場曝。（圖／記者許權毅攝）

事發現場照片顯示，張女車輛車頭受損嚴重，地上留下滿地車殼碎片，車標也撞到掉落；楊男所騎乘的是偉士牌LXV125，車體雖是金屬製成，仍不敵當下強大撞擊力，整輛車側被撞到歪掉，相當驚悚。

▲▼台中「偉士牌外送員」遭撞飛重創！金屬車體歪掉　驚悚現場曝。（圖／記者許權毅攝）

▲▼楊男的物品仍被擺放在路邊，可看出車輛遭受過嚴重撞擊。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中「偉士牌外送員」遭撞飛重創！金屬車體歪掉　驚悚現場曝。（圖／記者許權毅攝）

記者重回事發現場，只見楊男的鞋子、外送箱等物品仍被留在路邊，車體被撞到凹陷，行人路過紛紛轉頭查看，直呼驚悚。附近店家透露，當時撞擊過後，有看見楊男倒臥在路中，一動不動。

警方指出，張女手腳受傷，楊男頭部受傷最重，被緊急送往林新醫院治療，雙方均未飲酒。警方初判，肇事主因是張女未依規定禮讓直行車先行，楊男暫無發現肇因，詳細肇責待交大調查釐清。

▲▼台中「偉士牌外送員」遭撞飛重創！金屬車體歪掉　驚悚現場曝。（圖／記者許權毅攝）

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