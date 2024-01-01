2024開年爆氣！高雄男起大早搶不到龍年一卡通　現場火爆開嗆

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議會與高雄市政府今（1）日在文化中心舉辦「高雄市各界慶祝中華民國113年元旦升旗典禮」，現場並發放限量5000張由插畫家馬里斯設計的龍年一卡通。不過，今晨6點發放號碼牌前，就有起了大早的民眾撲空排不進領取號碼牌得隊伍裡，爆氣開嗆質疑發放時間還沒到，怎麼不給排，引起一陣小騷動。

▲高雄元旦升旗典禮，現場免費發放5000張龍年一卡通。（圖／記者賴文萱攝）

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▲▼民眾徹夜排隊，搶領限量5000張龍年一卡通。（圖／記者賴文萱攝）

今年免費發放的5,000張一卡通紀念卡，由插畫家馬里斯設計，配合龍年，正面以龍為元素，背面以其他11生肖為主，以活潑亮麗的色彩，呈現充滿童趣且溫馨的圖畫。

▲民眾開搶高雄免費龍年一卡通，前一天下午就來排隊。（圖／記者賴文萱攝）

不少民眾跨完年後就攜家帶眷前來文化中心排隊，排在第一梯次的朱先生拿到003號的號碼牌，他受訪表示，自己每年都會來排，想蒐集完12生肖的元旦一卡通。就擔心搶不到，他還特地前一天下午3點就跑來排隊，但到場時前面早就有人，甚至下午1點多就來。

▲高雄男起大早搶不到限量龍年一卡通，現場火爆開嗆。（圖／記者賴文萱攝）

5000張一卡通限量名額在清晨5點許就已經額滿，現場也有晚來拿不到號碼牌的民眾一度爆氣開嗆，質疑時間還沒到，為什麼就不給排隊，不斷爆氣開嗆「這裡有5000人嗎？」

這場騷動也引起員警上前勸導，但民眾依然不滿「不要動我們！為什麼要旁邊講，我們來這裡是要元旦升旗餒！」後續由警方安撫勸導離開。

有民眾就透露，為了龍年一卡通，昨天下午排隊過程中，警察就已經來處理兩次抗議糾紛，主要都是因為排隊吵架，還有路線改來改去，問題一堆引起衝突。

▲▼高雄元旦推出龍年一卡通 。（圖／記者賴文萱攝）

一卡通號碼牌後續於6點準時發放給民眾，實體一卡通則於8點15分起分批發放。幸運拿到一卡通的民眾直呼「好可愛！」，也有人迫不及待下午就要用來搭全線開通成圓的高雄輕軌。