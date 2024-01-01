省話一姊再發功！盧秀燕跨年致詞8字又創紀錄　要大家幫一件事

▲省話一姊再發功！跨年致詞8字又創紀錄，盧秀燕透露，要給市民最精采的跨年晚會，今年底還會再更精簡。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕今天率市府團隊舉辦元旦升旗典禮，被問到跨年晚會致詞僅說「幸福台中、龍賺大錢」8字又創下新紀錄。盧秀燕表示，跨年晚會是年輕朋友每年最重要的一個節慶活動，在這樣的場合一定要非常的精簡，少說話，把時間留給藝人、留給表演節目的好朋友們，讓市民朋友可以看到最精彩、最好的跨年晚會。

盧秀燕笑稱，從上任第一年，致詞大概沒有超過1分鐘，逐年減少。前年是10個字，昨天(去年)是8個字，接下來會繼續再精簡，也請大家今年花一點時間幫忙想想，在今年底的跨年晚會，要怎麼講才能夠皆大歡喜，代表台中市市政府可以祝福大家、也代表主辦單位向大家致意，今年還會繼續再動動腦筋。

▲盧秀燕在元旦升旗典禮報告新一年施政方向，將會輕稅簡政。（圖／記者游瓊華攝）



今天是中華民國113年元旦，市府預估約有一萬多名的市民參加升旗典禮。盧秀燕表示，回顧過去一年變化很大、高潮迭起。上半年疫情很嚴重，下半年逐漸解封。在如此變化的環境裡面，台中市政府的市政成績不錯，有8家的媒體、市政滿意度，台中市都是第一名，但是市府絕對不會以此自滿，會繼續努力。

對於新一年施政報告，盧秀燕表示，雖然因為疫情解封以及國際戰爭影響，原物料在上漲，但是今年一整年的施政重點還是輕稅簡政，包括台中市最受肯定、全國最便宜的雙十公車，會繼續大量的補助市民朋友。另外包括老人健保補助，也會繼續實施。另外包括公托、社會住宅等也都是全國最便宜，捷運票價今年也不會調整，讓市民朋友在走出疫情、拼經濟的時刻，經濟負擔能夠儘量降低。

盧秀燕也提到台中重要的建設工作，例如等了20年的台中巨蛋，以及市政路二期很快的就會開工。此外，包括國際會展中心、綠美圖，還有東豐快速道路、甲埔大道，還有兩個轉運中心，以及多座國民際兒童運動中心也都在新建當中，希望早日完工。

盧秀燕補充，113年是一個好的開始，希望在今年台中市的市政順利昌隆，市民朋友好運一整年，每一個人都能夠心想事成、和睦安康，我們的國家國泰民安、風調雨順。