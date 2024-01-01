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2024迎台南400元旦升旗　黃偉哲感恩各界共創宜居城市

▲迎接2024年元旦新年到來，台南市政府1日一早分別在新營區新營體育場活動廣場及永華市政中心西拉雅廣場舉行升旗典禮，市長黃偉哲率員參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲迎接2024年元旦新年到來，台南市政府1日一早分別在新營區新營體育場活動廣場及永華市政中心西拉雅廣場舉行升旗典禮，市長黃偉哲率員參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接2024年元旦新年到來，台南市政府1日一早分別在新營區新營體育場活動廣場及永華市政中心西拉雅廣場舉行升旗典禮，由台南市長黃偉哲率領市府團隊各局處首長參與，與市民朋友一同為新的一年揭開序幕。

▲迎接2024年元旦新年到來，台南市政府1日一早分別在新營區新營體育場活動廣場及永華市政中心西拉雅廣場舉行升旗典禮，市長黃偉哲率員參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，31日晚上在新營及安平同步舉辦的跨年晚會，為2023年畫下圓滿句點，這也是台南縣市合併後首次以雙主場形式舉行的跨年晚會。今天是台南400的第一天，期盼接下來一年，不管是城市或國家都能夠有更好大發展，在世界局勢不斷變化之下，都能夠平安順利。他感謝市議會各議員及市民對市政的監督與建議，期許市府團隊在新的一年繼續一起為台南市的發展而努力。

▲迎接2024年元旦新年到來，台南市政府1日一早分別在新營區新營體育場活動廣場及永華市政中心西拉雅廣場舉行升旗典禮，市長黃偉哲率員參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，台南是台灣文化首府，也是民主的發源地。台南透過各方面發展，展現城市的多元魅力及競爭力。感謝歷任市長為城市奠定基礎，並感謝各界默默奉獻的英雄，新的一年，市府將繼續與市民攜手努力。

▲迎接2024年元旦新年到來，台南市政府1日一早分別在新營區新營體育場活動廣場及永華市政中心西拉雅廣場舉行升旗典禮，市長黃偉哲率員參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府自2020年起開始在溪南及溪北地區舉辦元旦升旗典禮，廣受好評且受到熱烈迴響。在溪北場的升旗典禮中，結合新營青商會舉辦元旦健走活動，讓市民展現健康活力，立委賴惠員以及市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳、王宣貿皆到場參與。

▲迎接2024年元旦新年到來，台南市政府1日一早分別在新營區新營體育場活動廣場及永華市政中心西拉雅廣場舉行升旗典禮，市長黃偉哲率員參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲迎接2024年元旦新年到來，台南市政府1日一早分別在新營區新營體育場活動廣場及永華市政中心西拉雅廣場舉行升旗典禮，市長黃偉哲率員參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在溪南場部分，則在市府與市議會周圍布置國旗，現場還準備了小國旗供市民索取。典禮由歸南國小舞龍隊的精彩表演揭開序幕，接著由憲兵隊弟兄擔任升旗手，市議員王家貞也到場參加。

▲迎接2024年元旦新年到來，台南市政府1日一早分別在新營區新營體育場活動廣場及永華市政中心西拉雅廣場舉行升旗典禮，市長黃偉哲率員參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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