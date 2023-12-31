2024龍年來了！「5生肖」犯太歲　注意血光之災





▲賴銘偉在節目中給2024年犯太歲生肖運勢建議。（圖／17LIVE提供）

圖文／CTWANT

賴銘偉主持17直播《來去廣澤宮》，在節目中給2024年犯太歲生肖運勢建議，預告龍年12生肖當中運勢Top3的生肖，第1名屬雞，明年是大吉星加持鴻圖大展的運勢，凡事多利機運滿滿；第2名屬鼠，吉星照應，事業有高升機會，正財偏財都不錯；第3名屬猴，人人緣非常好，可遇到貴人。

賴銘偉指出，明年國曆2月4日立春開始進入龍年，需要安太歲的5個生肖是龍、狗、兔、牛、羊。生肖屬「龍」值太歲的人，在這一天開始正式收到甲辰年青龍的影響，太歲當頭大破大立，可藉由該年的幸運色「綠色」，來給予自己澤潤跟保護。

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至於生肖屬「狗」沖太歲的人，在龍年則要特別注意身體健康沖煞的問題，例如探喪或是儀式進行的場域要注意，小心禍從口出冒犯禁忌，影響自身運勢。

而生肖屬「兔」的人，從立春過後才開始脫離太歲當頭的影響，但在龍年，依然有害太歲的影響 ，所以要注意謹守分記，不要得意忘形，以免好事容易遭他人破壞或半途終止。

生肖屬「牛」破太歲的人，要特別注意守財、不宜貿然的進行投資，理財要謹慎，否則容易有破財破格的風險。生肖屬「羊」刑太歲的人，要特別注意意外刀兵相見，血光之災 ，待人處事平和低調為佳，避免糾紛是非或官司纏身。

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