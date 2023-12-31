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跨年完就脫單！「5星座」桃花開了　將掀起愛情高潮

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲有5星座愛情運走高，將迎來桃花。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾近日分享，大吉星木星的順行與金星進入射手，有「5星座」獲得加持，即將掀起愛情的高潮！單身的你有望在2023年最後一天成功脫單，有機會遇到能相知相惜的靈魂伴侶，快看自己有沒有上榜？請同時參考太陽及上升星座，幸福就在不遠處。

艾菲爾點名「愛情好運常相伴」星座Top5：

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第5名：摩羯座

在木星進入金牛座的影響下，摩羯座的成就感和責任感更上一層樓，會變得更有耐心與堅持。在愛情中，他們嚴謹認真的態度，可能邂逅一位能支持他們理想和目標的伴侶，或者深化現有感情，使關係更加穩固。木星的正面影響為摩羯座帶來實質的好運，注定是一段真誠又堅定的愛情。這段期間會更專注於建立穩定的感情基礎，為未來發展打下堅實基礎。

第4名：天秤座

金星進入射手座，讓天秤座的人際圈更加廣泛，同時也激發出他們的探索精神。在愛情中，天秤座浪漫且自由的特質一覽無遺，可能會迎接一位能陪伴旅行和冒險的伴侶，或者深化感情，使愛情保鮮。金星的正面影響為天秤座帶來更多采多姿的戀愛景象。這段期間，他們更願意嘗試新的戀愛體驗，與另一半共同探索，為感情增添更多樂趣與熱情。

▲▼聊是非用圖,男女,性。（圖／視覺中國CFP提供）

▲處女座能找到願意和自己一起打拚的伴侶。（示意圖／視覺中國）

第3名：處女座

木星進入金牛座，為處女座帶來事業和財富增長，同時也提高社會地位和形象。在愛情中，處女座展現優質、有價值的特質，會遇上一位能共同打拚事業的伴侶，或者深化感情，使生活更加安定與舒適。木星的正面影響有助於處女座營造出充滿價值和穩定感的愛情。這段期間，他們更加重視雙方的共同目標與未來規劃，與伴侶共同經營成長和成功的喜悅。

第2名：雙子座

金星進入射手座，為雙子座注入更多溝通和交際的能量，能以智慧和言語吸引異性。在愛情中，他們展現風趣性格，可能因此與能夠刺激思維和想像力的對象相遇，或者深化感情，使生活更加豐富和開闊。金星的正面影響助力雙子座創造出一段充滿趣味和活力的愛情。這段期間，他們會更重視與伴侶間的心靈默契與共同興趣、享受生活喜悅。

第1名：金牛座

木星進入金牛座，強化他們的魅力與自信，使其在愛情中更加耀眼。金牛座的桃花運呈現穩定且持久的狀態，可能會認識到一位能夠長期相伴的伴侶，或者進一步加深現有感情，讓愛情更加深厚而甜蜜。木星的正面影響讓金牛座更具吸引力，這段期間他們會更專注於建立深層的情感聯繫，共同經歷生活的喜悅和挑戰，築造幸福未來。

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