2024年一到！　「5星座」桃花運炸開

▲2024年1月即將到來，5星座桃花運超旺。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

2023年尾聲，不少人祈求能在新的一年迎接新戀情。命理專欄「星座安娜」參考了太陽星座、上升星座，整理出了前5名「1月桃花運最旺的星座」，想戀愛的人把握時機，去遇到你命中的「對的人」。

第五名：獅子座

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獅子座在1月可謂桃花朵朵開，而且桃花的都還是挺不錯的。桃花可能是在工作場合發展而來的，有熟人變成戀人的能量，此外社交場合也是獅子們脫單的重要場所，獅子座本身大方、自信的性格就很吸引眼球，得到別人的喜歡也是在所難免的啦！

1月獅子座會表現的非常優雅、高貴、富有魅力、充滿安全感，且目前已經調整好自己在感情中的態度，理想和現實因素都有考慮，因此更可能找到符合你要求的伴侶，你的伴侶可能像你一樣優雅、高貴。

戀愛中的獅子座們會有比較好的溝通，雙方都比較願意打開自己的心，這樣會帶來舒適的感覺，並且這段關係可以很好的調和彼此的長處和短處，你們會擁有一段美好和快樂的愛情，保持這個狀態，感情會有比較好的前景。

第四名：水瓶座

水瓶的愛情運勢會變得更順暢。有伴侶的水瓶座，你們雙方在感情上都十分忠誠，也有責任感，感情很穩定，會努力把這段感情打造的更好。你們也會非常滿足於現狀，當時機更成熟的時候，水瓶們也會把關係往上提升，進入到下一個階段，比如訂婚、結婚之類的。稍微需要注意的部分在於兩個人都十分務實，偏向是體貼而不浪漫的關係。

單身的水瓶座1月會變得具有強烈的吸引力和熱情，你們會面臨很多選擇，這個時候千萬別有選擇困難症。一見鐘情的故事極有可能發生在你們身上，你們會覺得像是命中注定一樣，無論如何都想和對方在一起，即使經歷過各種的風風雨雨，也仍然會很珍惜2個人的感情。如果想要談戀愛，可以每天把自己打扮得美美的，才會給對方良好的第一印象。

第三名：天蠍座

天蠍座本身就是很有個性的一群人，那在1月你們的表現會更放大自己的優勢和特點，不斷的吸引別人想要去靠近你、了解你，你們的好人緣也為你們帶來了更多脫單的機會。天蠍座們會擁有一段平衡的關係，感情和物質兩方面的基礎都很堅實，愛情會有好的發展，可能會出現意外的邂逅，在網路上遇到自己喜歡的人也是很有可能的。

天蠍們接下來的戀情會受到上天的祝福，你們會如願以償遇到自己的理想型，兩個人你儂我儂，溝通非常好，對對方的愛意滿的都快溢出來了，祝福天蠍們可以享受甜蜜的愛情！

另外天蠍座過往感情的不順遂和骨子裡的不安全感都會被到來的桃花給治癒，雙方都會努力讓關係更親密。兩個人在關係中都會有自己的空間，並且也能在獨立的狀態中享受彼此的存在。

第二名：牡羊座

牡羊座可能會有戲劇性的情節發生在你們身上，你們可能會遇到很捨得對你們付出的人，想要脫單的牡羊可以留意一下感情上的機會。牡羊們會遇到理想型，這個人對你有滿滿的愛意，對方也很重視你、重視對你的承諾。你們容易遇到讓自己感覺比較親切的人，和對方有共同的經歷或者共同的話題，聊天會感覺比較舒服，彼此之間會有好感，也會有在一起的想法，容易走到一起。

有伴侶的牡羊座你們會和對象相處的像家人一樣，彼此的聊天變得比較日常，感情發展趨勢是很正向的，不管當下是平淡、還是已經出現了某些問題，在之後的發展中會逐步改善，然後進入到讓你滿意的階段當中。

這段關係很溫馨，你們雙方對這段關係都很滿足，並且你們彼此信任，雙方都會在這段關係裡成長，感情也有更進一步發展的可能。

第一名：雙魚座

雙魚座可能在1月會頻繁有想要戀愛的衝動，1月對雙魚來說是開展戀情比較合適的時機，需要你保持開放和自信去與他人交往。你的另一半會很受異性歡迎，對方情緒管理的很好，容易親近，有溫暖的感覺、成熟的情感態度，具有責任心，懂得人情世故、待人處事，讓人感到放心，是暖男角色。

這個人可能就是你的最佳伴侶，可能他來自不同的文化背景，你們也許是在旅行中相遇的。對方對你是充滿感情的，感情細膩，這段感情對雙方來說是充滿樂趣的，溝通也會非常好。你們也會分享彼此的過去，會有類似家庭的感覺。雙方都會比較務實，性格互補。

當兩個人在一起時，你們可以感受到戀愛的喜悅，你們也會不斷改變約會地點和約會方式，以保持彼此的新鮮感。有伴侶的雙魚座，你們的愛情會有圓滿的結果。

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