品油師氾濫　國際橄欖理事會認證「油評師」執照登場！1年僅10張

▲何謂好的橄欖油，何謂合格的品油師，台灣近年在食品商業興起下，品油師也出現氾濫的問題。（示意圖／pixabay）



記者陶本和／台北報導

這幾年食品安全的熱議下，何謂好油，又何謂是合格的品油師，讓不少民眾困惑不已。有鑒於近年品油師氾濫，為避免有詐騙之嫌、招搖撞騙之徒，國際橄欖油理事會（IOC）授權跟歐洲原物料「曼時CHIC TASTE」負責人王繹銨，共推「油品質質量評量顧問師認證課程」，簡稱「油評師」，且該課程非所有人都可報名，全台每年只發10張證照，有盈利企圖之油品商派人都會被刷掉。

台灣社會近年詐騙猖獗，就連品油界也出現「品油師」氾濫的問題，有諸多盈利油商、烹飪教室濫發證照後，讓品油師的公信力大減，讓「品油師」淪為特定產品的代言人。

有鑒於品油師的氾濫，加上有不肖人士在外招搖撞騙，近年台歐關係緊密下，商業往來也更趨綿密。具有世界影響力的組織「國際橄欖油理事會（IOC）」，已授權跟在台歐洲原物料「曼時（CHIC TASTE）」負責人王繹銨共推「油品質質量評量顧問師認證課程」，簡稱為「油評師」。

不同於一般品油師，「油評師」將具備更高級的專業知識和技能，深入解讀橄欖油「類初榨」的基底油質量、配方比例和瑕疵。相較於過去，多數一般的品油師對非純初榨產品進行背書，讓許多小農與產業生態鏈受害，因此這讓國際橄欖油理事會願意背書，主要也是為了保護歐洲小型農莊，以及其生產的初榨橄欖果實油品質。

王繹銨受訪時表示，跟「國際橄欖油理事會（IOC）」共推的「油品質質量評量顧問師認證課程」，課程將近55小時的魔鬼訓練，其中除包括30小時的基礎品油師證照培訓外，學員還需持續密集品評體驗各種油樣，這些樣品的品診評鑑檢是無法透過機器完成的，同時還特別邀請歐洲專家授課。

不過，王繹銨指出，該課程的授課對象非所有人都開放，全台每年只發10張證照，目前已有超過40人被拒之門外，甚至還有油品商業者特別派員註冊報名，最後都在面試時遭到淘汰。

▼為避免台灣的品油師氾濫問題，國際橄欖油理事會授權王繹銨在台推動「油評師」證照。（圖／記者陶本和攝）



王繹銨強調，這是首次向產業內具影響力的人選發出主動邀請，以確保這次專家系統培訓，10名的未來意見領袖，不會受到任何業者引誘影響，重蹈過去品油師摒棄從業正直，而妥協於巨大利益為品牌背書。

事實上，在橄欖油的領域，國際橄欖油理事會（IOC）系統中，「Alissa KnOIL」協會在近年已成為歐洲最受矚目的質量評量組織，逐步在整合國際橄欖油油品系統。

「Alissa KnOIL」是一個非營利組織，2008年起致力於推廣質量果實橄欖油文化與教育，其歐洲創辦人暨理事長阿莉莎博士（Dr. Alissa Mattei），同時自2017年開始在全球五大橄欖油品鑑評選競賽中擔任領導角色。

王繹銨指出，市場充斥許多未經過規範的品油師證照發行，但不具備油品認證資質，導致產業充斥打著所謂「一流或高階」品油師名義對消費者推廣背書，根本不是特級純初炸的橄欖油，導引消費者誤認而進行採購，甚至歐洲某相當資深的品油領袖也在前幾年爆出替品牌油商背書的醜聞。

王繹銨說，有鑑於此，Alissa KnOIL協會提出「油評師」證照，首先需獲得品油專業學習與資格認證，第二階段開始獲取化學與油脂專業訓練成為專業辨識專家，結訓後不僅獲得「品油師」證照，也同步成為橄欖油界的「油評師」。

王繹銨強調，想要了解油品專業，甚至成為油品從業執業者，慎選專業培訓機構，以及了解培訓機構主要專業人士背景資歷是否正直，都是必要考量，機構本身是否為油品專業機構，而非以營收為目標的業餘課程也是重要評估參考。