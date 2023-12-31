「侯友宜辯論表現是藍營大加分」　學者曝這點得分最多

▲游梓翔大讚侯友宜在電視辯論會上的表現。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統候選人電視辯論會昨日登場，對比民進黨總統候選人賴清德、民眾黨總統候選人柯文哲，外界普遍認為國民黨總統候選人侯友宜不以口才見長，恐較吃虧。但世新大學傳播博士學程教授游梓翔31日就在臉書大讚，侯友宜在辯論會的表現對藍營是大加分，特別是侯友宜在氣度上、在信任上，具有最可以團結非綠力量的能力。

游梓翔評論，在昨晚的辯論會中，其實三名候選人都有水準以上演出。他分析，個人場上的辯論技巧，涉及內容設計、臨場反應和表達技巧；內容設計和幕僚功力有關，臨場反應、表達技巧靠的是侯選人的個人口才，當然充分的準備和練習也能提升表現。

游梓翔坦言，技巧上，辯論會前原本預期是侯友宜會嚴重吃虧，特別是侯友宜的表達技巧、發言遠不如兩位對手流暢，但三場政見會和一場辯論會下來，侯友宜做到了「弱項不弱」，這反過來就是對手的「強項不強」。他認為，從政生涯中，侯友宜從不以口才見長，侯友宜的強項是穩重踏實、值得信任，因此，侯友宜做到了「弱項不弱」，並讓對手「強項不強」，就讓辯論成了侯友宜的得分，千萬別低估侯友宜的表現對藍營士氣的提振作用。

此外，游梓翔提到，辯論有時不是比得分，而是比不失分。他舉例，美國電視辯論經常有侯選人整場表現不俗，卻因一句失言「踩雷自爆」，就這點來看，賴清德的那句「中華民國是災難」，還有事後更正越描愈黑的那句「中華民國『憲法』是災難」，就是「踩雷自爆」的災難等級失誤；而柯文哲談到地產時的「不明卡頓」也有失分。

「侯友宜得分不比人少，失分不比人多，誰能想到呢？辯論竟然成為侯友宜的得分題」，游梓翔表示，侯友宜得分最多的，就是展現出他在氣度上、在信任上，具有最可以團結非綠力量的能力；且選舉從來不是只比個人，藍營還有團隊這個強項，「這比帶著貪腐無能團隊包袱的賴，還有團隊從來是最弱項的柯，又要強上不少。」

因此，游梓翔預測，辯論前的選戰格局「賴微小領先、侯牢牢緊咬、柯顯著落後」，不會因爲辯論出現大幅改變。他強調，選戰當然不在爭第二，而在爭第一，但「三腳督」選戰取得「坐二搶一」緊咬對手的位置，至為重要，接下來就看藍營自己找得到找不到再加碼的推力，並發揮更大凝聚非綠的選民的磁吸力了。