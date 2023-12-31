「無關國號！不論台灣、中華民國」　林濁水：兩岸不統一就是台獨

▲民進黨總統候選人賴清德出席電視辯論會。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨總統候選人賴清德昔自稱是「務實台獨工作者」，近來多次遭到藍營挑戰，他也再次定義何謂台獨，凡主張台灣的主權獨立，屬2300萬人所有，不屬於中華人民共和國，中華民國、中華人民共和國互不隸屬就是台獨。對此，民進黨前立委林濁水31日也指出，這無關乎國號，不論台灣或中華民國，兩岸不是統一國家就是台獨。

賴清德30日在電視辯論會上，再次針對台獨回應。他表示，所謂的台獨，基本上是主張台灣的主權獨立，是屬於2300萬人所有，不屬於中華人民共和國，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，這就是台獨的定義。

賴清德表示，他是務實的工作者，目的就是守護台灣、建設國家、發展經濟、造福人民，這就是一個務實工作者所要做的努力。

對此，林濁水表示，有個觀念要釐清，就是國民黨跟著中共定義台獨，但其實國民黨反對中共對台度的定義。他說，自己倒是認為中共定義是對的。

林濁水表示，國際通則是，「是否擁有主權是定義是否獨立的基準，而無關乎國號是什麼。換句話說不管國號是台灣或中華民國，只要和中華人民共和國互不隸屬，兩岸不是統一的國家，就是台獨」。

對於賴清德就台獨的定義，國民黨副總統候選人趙少康則在31日回應，中華民國與中華人民共和國本來事實上就是互不隸屬，互不承認主權、互不否認治權，目前其實就是這樣，「只是說我們不承認他們，中國大陸是他們竊取的，從我們憲法上是這樣看的」。

趙少康說，「問題是假定我們承認中華人民共和國，他們會承認中華民國嗎？北京一定不會的；既然北京不會承認中華民國，那我們為何要承認中華人民共和國呢？輸人不輸陣！70幾年來兩岸就是各持立場，所以去扯這個東西扯不完」。趙強調，事實是一回事、憲法是一回事，我們的立場又是另外一回事。