讚侯友宜辯論「比預期好」　趙少康曝未陪同原因：上賀瓏夜夜秀

▲趙少康上午來到中和地區，為黨籍立委候選人張智倫站台，並車隊掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統候選人電視辯論會昨晚落幕，國民黨副總統候選人趙少康未陪同國民黨總統候選人侯友宜出席，引發外界關注；趙少康今（31）日上午赴中和陪同國民黨立委候選人張智倫車隊掃街，受訪時透露，自己昨晚是去參加脫口秀《賀瓏夜夜秀》，但也大讚侯友宜表現不錯，「中規中矩，比預期好很多。」

針對缺席總統辯論會，趙少康受訪時表示，昨天晚上是去參加《賀瓏夜夜秀》，所以沒有陪侯友宜去辯論會，不過他也直言，侯友宜攻守表現都不錯，反而是民進黨總統候選人賴清德說，「中華民國護國神山帶來和平還是災難」，又說口誤少了憲法，這兩個是一樣意思，憲法是中華民國的根本大法，怎麼會變災難？

趙少康質疑，不曉得賴清德腦筋想什麼？但也呼應他是務實台獨工作者是一樣的，賴清德會給台灣帶來不確定，侯友宜則表現的中規中矩，比預期好很多了。

被問到怎看賴清德說中華民國與中華人民共和國互不隸屬就是台獨？趙少康回應，中華民國與中華人民共和國本來事實上就是互不隸屬，互不承認主權、互不否認治權，目前其實就是這樣，「只是說我們不承認他們，中國大陸是他們竊取的，從我們憲法上是這樣看的。」

趙少康接著說，「問題是假定我們承認中華人民共和國，他們會承認中華民國嗎？北京一定不會的；既然北京不會承認中華民國，那我們為何要承認中華人民共和國呢？輸人不輸陣！70幾年來兩岸就是各持立場，所以去扯這個東西扯不完」。趙強調，事實是一回事、憲法是一回事，我們的立場又是另外一回事。

至於副總統辯論會將在明日登場，是否已做好準備？趙少康說，上午陪張智倫掃街完後，下午就會開始準備；而辯論方向，趙少康笑說，還沒決定，但範圍蠻廣的，兩岸議題非常重要，民生、打詐也很重要，「一定會很精彩，大家明天看就知道了！」