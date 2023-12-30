「柯文哲是3人最沒資格談誠信」　賴清德：他還幫李全教站台

▲2024總統辯論會民進黨總統候選人賴清德。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



記者陶本和／台北報導

在總統辯論會上，針對民眾黨候選人柯文哲拋出誠信問題，以及台南前議長李全教賄選問題，民進黨總統候選人賴清德表示，談誠信的話，藍白合6點協議，簽字又可以作廢，三人中他最沒有資格談誠信；而柯文哲有替李全教站台過，他可是唯一議長選舉賄選的人。

在交互詰問階段，柯文哲追問賴清德，民進黨的新潮流大老吳乃仁，在擔任台糖董事長時被起訴，當時賴清德幫忙背書，說如果有問題就退出政壇，現在關了又放出來，請問賴清德什麼時候要退出政壇；過去台南李全教賄選案，賴清德不肯進議會，結果邱莉莉賄選案，又說尊重司法，這是不是雙重標準？

賴清德回應表示，談誠信的話，藍白合六點協議，柯文哲簽字又可以作廢，三個人中他最沒有資格談誠信。他強調，每一個政黨都會有好人跟壞人，他的態度就是勇敢面對，該辦就辦、該移送就移送、該離開就離開，有關吳乃仁案子他看過判決書，知道有問題，判決如果沒有問題，高等法院再審，結果就是尊重。

賴清德表示，至於台南市的李全教問題，柯文哲有去支持過，他是唯一議長選舉賄選，因為他知道李賄選的過程，所以提出台灣黑金的革新；而邱莉莉的問題，她已經停權，正在審判當中，民進黨會依法辦理。