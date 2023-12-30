華爾街日報稱賴侯柯「都不親中」　綠委點關鍵：民意會讓候選人改變

▲藍綠白總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統大選倒數14天，「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導認為，台灣政治風向已堅定且徹底轉為疏遠中國。對此，民進黨立委王定宇30日表示，這樣的詮釋有點過度簡化，共產獨裁中國與民主自由台灣是完全不相容體制，當台灣進行民主選舉時，必須向人民拿到選票，人民民意會讓候選人做改變。

華爾街日報今天指出，這種情緒上的變化反映在民調上，台灣政治風向已堅定且徹底轉為疏遠中國。甚至在反對黨中國國民黨的競選活動中也有所體現。曾經積極推動與北京當局建立更緊密政治、經濟關係的國民黨，如今也有明顯不同的基調。

對於華爾街日報說法，王定宇指出，原本就捍衛台灣利益、走向國際的民進黨，自然就不被共產黨喜愛、關係也比較疏遠，連一向親中的藍白政黨，為了拿到選票都不得不向民意低頭，選舉期間遠離中國、疏遠中共，至於哪個政黨總統候選人真正維護台灣利益；哪些政黨一時為了要拿到選票，稍微離中國遠一點，台灣人民很聰明，會用選票呈現出來。

王定宇表示，民主選舉越多次，共產獨裁中國跟台灣的不相容性會越明顯，這也是為何中共自己不選舉，卻動用大筆資源介入台灣、美國等民主自由國家選舉，因為民意呈現讓中國離這些民主國家價值越來越遠，所以必須透過假消息、經濟、軍事威脅介選來營造虛假民意，讓這些民主國家選舉的總統跟國會議員走向親中道路。

王定宇說明，塑造假的民意營造選舉風氣，這是中共介選一貫手法，華爾街日報的報導正好打臉中國，不管花多少資源介選，台灣民意呈現疏遠中國態勢，也因為如此，各政黨候選人提出疏遠中國政策主張，民意才是原因，各政黨候選人態度是結果，民進黨跟藍白政黨誰是真正走向國際、誰迫於一時無奈演出符合民意態度，台灣人民會判斷清楚。



