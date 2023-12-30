「侯友宜選情非常艱困！」　沈富雄建議：應加大規模與力道

▲前立委沈富雄。（圖／記者黃哲民攝）



記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》29日公布第100波大選追蹤民調，結果顯示，民進黨「賴蕭配」站穩40.2％的支持度，國民黨「侯康配」則下滑至28.7％，民眾黨「柯盈配」緩升至18.4％。對此，前立委沈富雄表示，侯友宜民調在第96波往下掉，且不但第96波往下彎，第97波更彎，坦白說「侯友宜的選情，目前是非常非常的艱困」，建議他加大規模與力道。

沈富雄29日在政論節目《TVBS戰情室》中以《美麗島電子報》民調為例分析，目前為止，大家都看錯了，因為開始的時候是柯文哲的支持者跑去賴清德那邊，賴清德支持度曲線與柯文哲支持度曲線，剛好是澄清湖面的倒影，也就是鏡像，所以是賴清德、柯文哲兩方在互動，若將柯文哲看成偏藍，是絕大的錯誤，柯文哲是白中帶綠。

沈富雄近一步指出，侯友宜本來是有希望的，第95波追蹤民調高於前面的峰，後波高於前波是唯一的希望，如果第96波再上去就贏了，但是偏偏在第96波往下掉，且不但第96波往下彎，第97波更彎，坦白說「侯友宜的選情，目前是非常非常的艱困。」

對於該局面，沈富雄認為，侯友宜現在就要大開大闔，加大規模與力道，就是說「只有今天不幹就沒有明天了」。至於凱旋苑的事情怎麼處理？他建議，侯友宜應該要再去發動一個更大的議題，把這個蓋過去，不能糾纏在這上面，不管怎麼解釋我合法、你非法，我收錢、你不收錢，我有親情的牽連、你跟父母親沒有關係，講這個東西，連講12天就完蛋了。