快訊／總統辯論下午登場！　侯友宜配戴國旗徽章、賴清德藍西裝亮相

▲侯友宜今天中午抵達公共電視。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈、崔至雲／台北報導

總統候選人辯論會明（30）下午即將登場，藍綠白總統候選人侯友宜、賴清德中午抵達公共電視，柯文哲也將於12點50分左右抵達會場。賴身著藍色西裝、紫色領帶，神情顯得相當輕鬆，侯則穿著深藍色西裝、藍色點點領帶，佩帶中華民國國旗徽章，一下車就與公視董事長胡元輝等人握手致意。

賴清德今天中午12點15分左右前往辯論會場，襄助他準備辯論的青平台基金會董事長鄭麗君11點多低調現身。賴穿著標誌性的藍色西裝、紫色領帶，在幕僚陪同下抵達現場，是首位到場準備的總統候選人。

▲賴清德今天也配戴紫色領帶現身。（圖／記者屠惠剛攝）

侯友宜則於12點20分左右抵達公共電視，他穿著深藍色西裝、藍色點點領帶，搭配中華民國國旗徽章，面帶微笑與胡元輝等公視人員握手致意。此外，競選辦公室執行長金溥聰也提前到達，謹慎面對接下來辯論重頭戲。

今年總統、副總統兩場辯論會都由公視製播，總統辯論會將在今天下午兩點登場，副總統辯論會則將於1月1日舉行，由中央社、中國時報、自由時報、聯合報、三立、台視、民視、華視、鏡電視、TVBS、公視等11家媒體共同主辦。

根據規劃，此次辯論流程參考前兩屆總統辯論模式，分為候選人申論、媒體提問、候選人交互詰問及結論等4個階段，候選人發言順序與媒體提問代表順序，也經3名候選人陣營代表在協商會議中抽籤確定。

▲賴清德今天穿著標誌藍色西裝亮相。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜抵達辯論會場。（圖／記者李毓康攝）

▲金溥聰今天戴著墨鏡出席總統電視辯論會。（圖／記者林敬旻攝）