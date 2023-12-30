美麗島民調變動大？　專家分析：支持度跟選舉預測是兩回事

▲2024總統大選總統候選人柯文哲、侯友宜、賴清德。（組圖／路透）



記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》29日公布第100波大選追蹤民調，民進黨「賴蕭配」40.2％支持度居冠，國民黨「侯康配」28.7％居次，民眾黨「柯盈配」18.4％居末。對於《美麗島電子報》民調變動，民調專家戴立安表示，民調的支持度跟選舉預測是兩回事，這民調差距雖很大，但「賴蕭配」得票率大概41%到42%左右，推估得票數564萬到580萬票；「侯康配」37%到39%，推估得票數510萬票到530萬票；「柯盈配」20%到21%，得票數280萬票到290萬票。

戴立安昨日接受《POP大國民》專訪時被主持人問及，「藍綠民調本來已經接近，突然拉開到9至10個百分點，怎麼會變動這麼大？」戴立安表示，第一，民調支持度跟選舉預測是兩回事，民調是反應現在隨機抽樣民眾的集體意見表達，抽樣過程或問卷設計、調查方法都會造成結果上的不同，比方現在大家看到大的差異，這次只有市話或手機，這是樣本上的差別；再者，抽樣之後，也有很多不同的加權方式，讓即使是同樣是手機或市話的比例，會有很大不同的結果。

戴立安進一步說明，第三，民調的訪問是否有訪員或沒有訪員，若是透過網路或簡訊，就沒有訪員效應。他舉例，以《美麗島電子報》第100波追蹤民調來看，「賴蕭配」40.2%、「侯康配」28.7%、「柯盈配」18.4%，差距很大，但推估是從11月24日開始做，而在這樣支持度的結構下，包含投票意願、過去10年投票結果，還有政黨印象評價等，「賴蕭配」得票率大概41%到42%左右；「侯康配」37%到39%；「柯盈配」20%到21%。

戴立安接著說，若以2016年及2020年大選投票率平均值來看，大概是70%左右，「賴蕭配」得票數大約是564萬到580萬票，「侯康配」得票數510萬票到530萬票，「柯盈配」得票數280萬票到290萬票。

不過，戴立安也說，這部分會變成民調支持度跟推估得票數差別非常大，而他們這段時間發現，在《美麗島電子報》民調上出現「沉默螺旋」，也就是當社會主流意見很明顯時，弱的那一方聲量就不會那麼大，會變成比較保守。變成綠的支持者非常顯性，民調支持度跟得票數幾乎沒有太大的差別；反而是藍的隱性部分比較多，柯文哲部分也算蠻顯性的。雖然還是會有些變化，但從幾波民調來看，除非後面再發生很大的事情，不然大概會在這樣的區間裡面。