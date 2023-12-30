倒數14天打溫情牌　賴清德邀支持者「2腳走6步」拍片串連

記者呂晏慈／台北報導

選戰邁入最終倒數14天，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今（30）日在社群平台聯手發起「2腳走6步」網路串連行動，向支持者募集「雙腳走6步」短片，象徵總統票支持2號賴蕭配，政黨票投6號民進黨，也宣示在民主路上前行的決心。

賴清德透過影片向支持者溫情喊話，感謝大家一路陪伴走到現在，他引用競選歌曲〈路2024勝選版〉歌詞——「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，邀請所有支持者自行錄下「雙腳走六步」的大步前行畫面，上傳社群響應。

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

賴清德競選總部發言人郭雅慧表示，「2腳走6步」串連行動，是以最簡單的方式邀請更多人站出來挺台灣，每人只要拿起手機拍下雙腳走六步的短片，上傳到IG、FB等社群平台，標記賴清德、蕭美琴官方帳號，加上「#113挺台灣站出來」標籤，就能獲得轉發，與其他支持者串連。這項任務無論何時何地都能參與，還可以攜手孩子、寵物共同響應。

郭雅慧補充，從選用〈路2024勝選版〉作為競選歌曲，到「選對的人、走對的路」競選主軸，以及多支競選廣告片，都環扣在民主路上前行的意象。今天推出「2腳走6步」串連行動，誠摯邀請大家響應，期盼在選戰最後凝聚支持者，吸引更多民眾支持。