快訊／續打侯友宜家族獵地　賴清德競總：律師自證整地只剩1／6

▲賴清德競選總部發言人戴瑋姍。（資料照／競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜家族遭控計畫性收購新莊土地，侯今（30）開記者會，強調新莊復興段土地是1972年岳家購買的土地及房子，新莊都市計畫則在1973年發布，且歷次都是購買土地持分，不是購買新地，因此沒有獵地問題。對此，民進黨總統候選人賴清德競總發言人戴瑋姍質疑，將自己妻女推到第一線為他擋箭遮羞，令人費解。

賴清德競總本周指控，侯友宜家族「計畫性購地」，於新莊精華地段購入新莊復興段253號土地，該址鄰近新莊運動公園，距離捷運新莊站僅約600公尺，且侯家透過又昱公司分別於2016年、2017年、2022年購入土地，再慢慢分割給女兒繼承，讓該筆土地在財產申報消失。

針對侯友宜今天上午開記者會澄清說法，戴瑋姍表示，與會律師再次佐證，侯的確是有計畫性的「逐年購地」，過去3次購入253地號持份的交易時間，每一次都是在侯友宜擔任新北市副市長、市長期間，該律師在現場也稱目前253地號還沒有買完，只剩下最後6分之1，整地只剩一步之差，「請問侯友宜，這不是整地、養地，什麼才是整地、養地？」

戴瑋姍質疑，侯友宜稱他一向誠實申報財產，那為什麼在2001年到2015年間，逐年將又昱公司的股份移轉到他女兒名下，藉此規避財產申報？再次請教侯友宜，又昱公司名下到底還有多少資產與土地？未來新莊復興段253、254地號整併成功後，是否會申請都更？在其任內不斷放寬容積獎勵，而又昱公司持有的土地又剛好適用獎勵條件，到底是巧合，還是量身打造？

戴瑋姍強調，事實上，侯友宜妻及又昱公司持有土地與鄰地整合後，確實符合自畫都更指標，也符合新北市近日新通過的容積獎勵法規，未來基準容積率可望從200%提高至240%，侯友宜在擔任新北市公職期間，一邊買地是事實、一邊修容積獎勵相關法規也是事實，已經有觸犯《公職人員利益衝突迴避法》之嫌疑，請侯友宜說清楚、講明白，若這些爭議都需要妻女出面為其回應，侯友宜真的是適任的總統候選人嗎？

此外，民進黨副祕書長黃建嘉表示，侯友宜說新莊土地是占用畸零地要買回來，又昱公司總共買了62.25坪的土地，請問哪塊畸零地會62.25坪？甚至剛好這塊地旁邊也是侯家所持有，這就是標準在獵地、圈地、整合土地，且這塊地段並非侯友宜說的畸零地，是整整62.25坪的精華地段。

黃建嘉續指，若細看又昱公司購買新莊土地的時間，對比又昱收取文化大學租金，合理懷疑，侯友宜就是利用從學生收租來的租金，購買新莊的土地，侯友宜應該自清，不該閃躲迴避。

黃建嘉補充，2016年又昱花1559萬買新莊土地，在文化大學合約中，同年又昱公司向文化大學學生收了1900多萬的租金；2017年又昱公司花779萬在新莊買地，2018年從文化大學學生收了2100萬元租金，請問侯友宜是不是利用又昱公司向學生收來的租金購買新莊的土地？若不是，又昱公司購買土地的錢從哪來的？是否還有其他現金來源？還有其他資產嗎？請問侯友宜又昱公司還有多少地、多少億？是侯沒公開說明的？請侯回答問題。