賴清德「侯友宜是新北市長沒資格講我老家」　轟柯知法犯法蓋違建

▲民進黨總統候選人賴清德回應國民黨總統候選人侯友宜於總統辯論會第三階段交互詰問的提問。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）



記者陶本和／台北報導

在總統辯論會上，針對國民黨候選人侯友宜詢問民進黨候選人賴清德萬里老家的問題，賴清德表示，他不認為侯市長有資格說他家的房子，因為侯友宜是新北的市長，而且他的老家跟柯文哲家的違建不同，柯文哲是知法犯法蓋違建。

在交互詰問階段，賴清德回應表示，剛剛侯市長跟柯主席都犯錯，他不認為侯市長有資格說他家的房子，因為侯友宜是新北的市長，礦權廢止後沒有得到妥善幫助，這是最主要原因。

賴清德表示，他老家房子跟柯文哲家不同，柯文哲家是在都市計畫內，所以是知法犯法蓋違建。他強調，礦區房子是沒有法律可遵循，年久失修，用違建觀念看待農村、漁村老房子，並不恰當。

賴清德表示，他已經交付公益信託，這就是他的誠意，他要澄清一下，侯市長說他不願意到立法院國情諮詢，這是錯的，這是假訊息，總統都有義務應立法院要求到立法院報告，並非一對一的質詢，這必須要講清楚。

最後，賴清德強調，他是勇敢的人面對挑戰，但他也感性，也會流淚，但不是為了自己家，他是因為感謝父老鄉親對他的支持。