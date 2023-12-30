快訊／柯文哲譙「假台獨真騙票」　賴清德：我不卑不亢維持現狀

▲賴清德（左）與柯文哲（右）在辯論會上唇槍舌戰。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）

記者呂晏慈／台北報導

總統辯論會3黨交鋒，民眾黨總統候選人柯文哲在第一輪交互詰問階段，逼問民進黨總統候選人賴清德如何處理「台獨黨綱」，嚴詞痛批「你是假台獨、真騙票」，而賴反指柯斷章取義、刻意扭曲，「我，賴清德不卑不亢，會帶領國家維持現狀」；賴也重申「台獨」的定義說，「所謂台獨，基本上是主張台灣的主權獨立，是屬於2300萬人所有，不屬於中華人民共和國」。

柯文哲今天下午在第一輪交互結論階段，詢問賴清德，「這題問了很多次你都沒有回答，你說你是務實的台獨工作者，現在美國政府已經明確表示，美國政府不支持台獨，請問你如何務實的推動台獨？」並指美國重量級學者說，希望民進黨取消「台獨黨綱」，賴清德作為民進黨主席，要怎麼處理？還有，前天賴清德在政見發表會說，ECFA不是台灣應該要走的路，為何先前擔任行政院長不取消？要不要現在下了舞台馬上宣布，台灣停止ECFA，要有氣魄一點。

柯文哲批評，賴清德只有在選舉的時候才不敢講台獨，那些一生追求台獨的人，自己還佩服他們是漢子，「你是假台獨、真騙票」。

對此，賴清德回應，所謂美國政府、美國學者反台獨，基本上那是一段話，是先是反對中國用武力改變台海現狀，同時也不支持台灣進行宣布台灣獨立的動作，目的是要維持台海現狀，「但是你們都斷章取義、刻意扭曲、到處去宣傳」，剛剛自己在申論時已經有講到了，「我，賴清德不卑不亢，會帶領國家維持現狀，守護台灣、穩定兩岸，也會促進印太的和平，這個就是我的使命」。

賴清德指出，總統蔡英文上任後已經公開宣示，承諾不變、善意不變、不在壓力下屈服，也不走回對抗的老路，換句話說，過去前總統李登輝、陳水扁、馬英九所跟中國進行的各項協議及合作，通通都不會改變，所以台灣沒有廢不廢止ECFA的問題，只有中國拿ECFA進行以商逼政、企圖謀取選舉利益的問題，這個是非常、非常清楚的。

賴清德說，「什麼是台獨？我相信柯主席跟侯市長，你們也許可以跟社會大眾講一下，台灣針對所謂台獨，基本上是主張台灣的主權獨立，是屬於2300萬人所有，不屬於中華人民共和國，中華民國也跟中華人民共和國互不隸屬，這個就是台獨的定義」，他是一個務實的工作者，目的是守護台灣、建設國家、發展經濟、造福人民，這個就是一個務實工作者所要做的努力，「我今天正式的回答你們」。