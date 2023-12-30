柯文哲辯論會前「脖子掛這條」！圖案被挖出　網笑：扶龍王毛巾

▲柯文哲辯論會前掛著「恰吉毛巾」洗臉。（圖／民眾黨提供）



記者朱祖儀／綜合報導

2024總統大選辯論會在今（30）日登場，民眾黨總統候選人柯文哲與妻子陳佩琪一同到場，在開始之前民眾黨也釋出一段影片，看到柯文哲脖子上掛著一條黃色的毛巾，媒體人樊啓明查出該款毛巾的圖樣是「恰吉」，許多網友看到紛紛笑說「扶龍王毛巾」、「堅哥才是真愛」。

民眾黨稍早釋出一段短片，看到柯文哲脖子上掛著黃色有圖樣的毛巾，逕直往洗手間走去，接著幕僚詢問「主席今天練得怎麼樣？有信心嗎？」柯文哲笑回「不可以告訴你！」接著透露要帶著毛巾去洗臉、上廁所。

不過樊啓明就在臉書挖出照片，發現柯文哲脖子上掛著的是電影角色「恰吉」的毛巾，許多人看到後聯想到台北市議員王世堅，笑說「扶龍王毛巾」、「真愛CP，世堅情」、「堅情被發現？」「堅哥才是真愛」、「難道是堅哥負責特訓」、「一生所愛」，也有人好奇是不是王世堅送的？對此，樊啓明透露，剛剛問過了，不是王世堅送的，是從日本帶回來的。

柯文哲今日12時51分與陳佩琪一起抵達公視，身穿黑色西裝、紫色白點領帶，左胸佩戴金色KP徽章與中華民國國旗，陳佩琪則穿著粉紫色洋裝配粉色外套，領帶和洋裝是同色系，似乎有意搭配「夫妻裝」。