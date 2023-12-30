認同憲法！柯文哲批藍綠花30年討論「無法解決的問題」　浪費全民力量

▲2024總統辯論會民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者袁茵／台北報導

總統辯論會於30日下午登場，被問到是否認同中華民國《憲法》，以及是否認同大陸也是中華民國領土等問題，民眾黨總統候選人柯文哲表示，今天站在這就是要選中華民國總統，所以當然認同《憲法》，否則有什麼資格參選？按照中華民國《憲法》，目前領土是有中國大陸地區，只是分成自由地區與大陸地區，且現況支持「維持現狀」者佔90％，然而國、民2黨在30年來花很大力氣討論一個沒辦法解決的問題，浪費全國人民時間，也使台灣變今天這樣子。

辯論會下午2時於《公視》登場，進入媒體提問環節時，《中國時報》提出3項關於《憲法》問題，第一，請問認不認同中華民國憲法？請回答認同或不認同；第二，在中華民國《憲法》對固有疆域已經有所規定，而增修條文裡面，有因應國家統一前的文字，內容顯示台灣大陸同屬於中華民國，也就是說大陸也是中華民國的領土，請問認不認同？

《中國時報》提問，第三，根據前兩題討論，也可以反過來問，意味著目前兩岸就是在中華民國底下的一國兩制，分為大陸和台澎金馬制度，請問認不認同？根據上面的問題思索，請說出目前心理的真實想法，以及以高遠態度來討論一下，對未來兩岸關係的評論。

柯文哲表示，今天3個人站在這裡，就是要競選中華民國的總統，既不是美國的州長，也不是中國的省長，「所以中華民國《憲法》當然是我們現在遵守的，剛才問說你認同不認同？如果我們不認同，我們今天有什麼資格選這個？所以中華民國《憲法》，我們還是要認同。」

柯文哲提及，中華民國《憲法》跟《兩岸人民關係條例》是目前規範台灣跟大陸互動的基本大法，「我還是遵守法律，如果法沒修改之前，我們要遵守法律。」儘管知道法律應當是服務人，而不是人服務法律，但還是要讓台灣成為一個法治國家，「在法還沒修之前，還是要遵守法律，不然這樣沒辦法解決。」

柯文哲指出，至於中華民國《憲法》目前領土有沒有中國大陸地區，若按照憲法，那當然是「是」，只是現在分成自由地區、大陸地區，所以治權不互及對方；這問題長期以來在國內引起很多爭議，但實際上有訪美、日的都知道，「台灣現階段不可能統一，也不可能獨立，這是現況，甚至國內做民調顯示，支持獨立的7%、支持統一3%、支持維持現狀是90%。」

柯文哲說，不管是永遠維持現狀、維持現狀再統一，還是維持現狀再獨立，問題是現階段90%要求維持現狀，30年來國、民兩黨花很大力氣討論一個沒辦法解決的問題，這是浪費全國人民的力量，也讓台灣變成今天這個樣子，「所以維持現狀不就是我們目前唯一的選擇嗎？」