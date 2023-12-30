被侯友宜無視⋯柯文哲笑「他沒問我」　嗆賴清德為「賴皮寮」人格破產

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）

記者袁茵／台北報導

總統候選人辯論會於30日下午登場，進入刺激的交叉詰問環節時，國民黨總統候選人侯友宜提問，大罵民進黨總統候選人賴清德違建問題，卻完全無視一旁的民眾黨總統候選人柯文哲。對此，柯文哲開頭笑說，因為侯沒有問他，所以就變成幫忙打賴清德，並批評賴「拗什麼東西」，「今天我不是針對你的違建處理，（而是）你的人格已經破產了！」

侯友宜於交叉詰問第一題時，詢問賴清德萬里老家違建問題，未向柯文哲提出問題；但由於依照順序是由柯文哲先回答，使柯文哲開頭時直言，「因為這個侯友宜沒問我，就變成幫忙打他（賴清德）⋯」一旁則傳出眾人哈哈大笑的笑聲。

柯文哲提及，活在世界上不可能完全不做錯，自己很希望建立一個認錯、反省改進的文化，賴清德處理「賴皮寮」的問題，就是「認錯就好了嘛！」但一開始卻說是合法房屋，後來被證明是違建，再來又說有繳房屋稅，但都沒戶籍，繳什麼房屋稅？所以又是說謊。

柯文哲指出，後來賴清德自稱是爸爸以前的工寮改建，講得好像很可憐，小時候遇颱風時，屋頂會吹走，講到自己都會流淚，但後來空照圖很明顯，這是2003年才蓋的，「所以你又說謊了。」現在又說要公益信託，但沒有建照、使照、產權要怎麼信託？這是「幽靈建築」，而且當公職20年也沒有申報，這又出現問題了。

柯文哲批評，講一個謊話，就要講10個謊話去cover原本的謊話，後來又要講100個謊話去cover那10個謊話，最後就被謊話淹沒了，「坦白講，這件事情到現在，我已經看不到賴清德了，他已經被謊話淹沒。」

柯文哲認為，「認錯就好了嘛！我想不透你在拗什麼？這就是民進黨執政傲慢最讓我火大的地方！」沒有人不會犯錯，但要讓全國人民知道「我們做錯了」，認錯改進就好了，「你要拗什麼東西？」賴清德講一個謊話後，再一個謊話、再一個謊話，「坦白講，今天我不是針對你的違建處理，（而是）你的人格已經破產了！」