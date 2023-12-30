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驚悚畫面曝！　少年裝炸彈「30秒引爆」當場炸斷手腳慘死

記者張方瑀／綜合報導

厄瓜多近日發生一起爆炸事件，有一名少年和同夥準備一處商業大樓放置威脅炸彈時，不慎在安裝時引爆，導致他的手臂和腿當場被炸斷慘死，殘肢還掉落在路邊的人行道上，畫面相當驚悚。

▲▼少年裝炸彈「30秒引爆」當場炸斷手腳慘死。（圖／翻攝自X）

▲少年下車裝炸彈不到30秒就爆炸。（圖／翻攝自X）

根據LaRepublica報導，厄瓜多大城瓜亞基爾（Guayaquil）27日晚間發生一起爆炸事件，當時有一名少年和同夥開車到一棟企業大樓前，接著少年拿著一枚炸彈下車，準備將炸彈安裝在該棟建築的外牆上，結果疑似安裝不慎，不到30秒的時間炸彈就瞬間引爆，從曝光的監視器畫面可以看到，現場全被濃煙掩蓋。

少年來不及逃跑當場慘死，他的手臂和腿都被炸斷，殘肢還散落在人行道上，畫面相當驚悚。警方表示，該名少年尚未成年，過去沒有犯罪紀錄，而他的同夥在事發當下就已逃逸無蹤，目前正在追查下落。

據了解，少年安裝炸彈的企業在過去幾周就曾接到勒索電話，而警方也證實，少年所安裝的炸彈是採礦時專用，威力相當大。

▼少年手腳當場遭炸斷散落路面。（圖／翻攝自X）

▲▼少年裝炸彈「30秒引爆」當場炸斷手腳慘死。（圖／翻攝自X）

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