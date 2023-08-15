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厄瓜多政黨領袖遇襲亡　1個月內「3名政治人物被暗殺」

▲▼厄瓜多埃斯梅拉達斯省（Esmeraldas）政治領袖布里奧內斯（Pedro Briones）遭槍擊身亡。（圖／翻攝推特）

▲北部埃斯梅拉達斯省（Esmeraldas）政治領袖布里奧內斯（Pedro Briones）遭槍擊身亡。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

厄瓜多9日才發生總統候選人遇刺身亡案，未料不到一個禮拜，又於14日發生地方政黨領袖遇襲死亡的悲劇，成為該國短短4周內第3起與政治相關的殺戮事件。

根據最新消息，公民革命黨的埃斯梅拉達斯省（Esmeraldas）領袖布里奧內斯（Pedro Briones）遭槍擊身亡，儘管當局尚未公布更多細節，但此消息已獲同黨人士證實。

該黨總統候選人岡薩雷斯（Luisa González）表示，「厄瓜多正在經歷最血腥的時代。衷心擁抱因暴力殞落的里奧內斯的家人與同事。」她受訪時批評總統拉梭（Guillermo Lasso）與其政府對拘留懲戒設施缺乏控制力，並稱犯罪組織已經把這些地方變成生產及娛樂中心。

▲▼ 厄瓜多總統候選人費爾南多·維拉維森西奧（Fernando Villavicencio）9日遭暗殺（圖／路透）

▲總統候選人維拉維森西奧9日遭暗殺（圖／路透）

59歲總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）對於貪腐及犯罪組織立場強硬，9日出席造勢活動時遇刺身亡，儘管現場部署了警察及保鑣，仍未能阻止憾事。當局尚未公布嫌犯動機，但法官11日下令，對6名哥倫比亞裔男嫌進行預防性拘留。除此之外，美國聯邦調查局（FBI）也在協助調查。

7月26日，厄瓜多第3大城市曼塔（Manta）的38歲市長英特里亞戈（Agustín Intriago）遭到暗殺，他最近才連任成功，新任期於5月開始。

▲▼ 厄瓜多總統候選人費爾南多·維拉維森西奧（Fernando Villavicencio）9日遭暗殺（圖／路透）

▲厄瓜多過去三年暴力猖獗情況加劇。（圖／路透）

《美聯社》寫道，一場前所未有的暴力震撼厄瓜多，隨著該國成為主要毒品販運中心，接受毒梟資助的地方幫派開始火拼，爭奪街道、監獄及運毒路線的控制權。國家警察統計，今年前6個月就紀錄到3568起暴力死亡案，比去年同期的2042件起更多。2022年共計4600人死於暴力，與2021年相比，不僅雙倍成長，也成為該國史上最高紀錄。

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