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厄瓜多大選出動10萬軍警！初步結果出爐　第二輪投票10月舉行

▲ 左派候選人龔薩雷茲。（圖／路透）

▲ 左派候選人龔薩雷茲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

厄瓜多總統大選前發生候選人遇刺的悲劇，20日選舉仍照常舉行，民眾在暴力犯罪陰影下投票，出動約10萬軍警維持秩序。初步結果指出，左派候選人龔薩雷茲（Luisa Gonzalez）及前議員阿津（Daniel Noboa Azin）將晉級第二輪投票。

綜合BBC、路透報導，據厄瓜多全國選舉委員會統計，截至當地晚間8點半，近40%投票箱已清點完畢，龔薩雷茲獲得33%選票，阿津則爆冷位居第二，得票率24.4%，第二輪投票將於10月15日舉行。

厄瓜多現任總統拉梭（Guillermo Lasso）是一名保守派銀行家，為避免彈劾解散議會，提前舉行大選，新任總統將於10月26日就職，任期僅到拉梭剩餘的1年半任期結束為止。

▲▼ 厄瓜多總統大選，左派候選人龔薩雷茲（Luisa Gonzalez）及前議員阿津（Daniel Noboa Azin）進入第二輪投票。（圖／路透）

▲ 前議員阿津進入第二輪投票。（圖／路透）

龔薩雷茲是厄瓜多前總統柯利亞（Rafael Correa）子弟兵，在8名候選人中被視為領頭羊，但在運動建造黨（Movimiento Construye）候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）9日遭到暗殺後，選情撲朔迷離，該黨重新推舉的候選人朱利塔（Christian Zurita）則獲得16%選票。

就在大選前一天，保守派候選人索寧霍尼（Otto Sonnenholzner）19日在瓜亞基爾（Guayaquil）外出吃早餐時，餐廳竟爆發槍戰。毒梟肆虐的瓜亞基爾是厄瓜多最大城，據信索寧霍尼並非襲擊目標，卻突顯選戰中幫派暴力激增的問題。維拉維森修遇刺後，治安問題成為焦點，造勢現場處處可見防彈背心，且有許多候選人取消活動。

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