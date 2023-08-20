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厄瓜多大選前夕「總統候選人遇槍戰」　10天前才有對手被暗殺

▲▼厄瓜多總統候選人索南霍茲納（Otto Sonnenholzner）。（（圖／達志影像／美聯社）

▲厄瓜多前副總統、總統候選人索南霍茲納。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

厄瓜多大選將於20日登場，投票前一天，總統候選人索南霍茲納（Otto Sonnenholzner）與家人出門吃早餐時，竟然遇到一起槍戰，儘管警方表示該案並非針對他，但該國日益猖獗的暴力犯罪不僅導致民眾擔憂，也引發國際輿論關注。

索南霍茲納19日在社群媒體表示，「感謝上帝我們都安然無恙，但我們要求對於所發生的事情進行調查。」根據網路流傳影片，他在該國最大城市瓜亞基爾（Guayaquil）一間餐廳向支持者打招呼，正準備與粉絲自拍時，外頭突然爆出一連串槍聲。警察稍後證實，附近一間運動服飾店被搶劫後發生追捕與交火，目前已有5人被逮。

9日，總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）出席造勢活動時遇刺身亡，而他對於貪腐與犯罪抱持強硬立場。此後，索南霍茲納對於暴力犯罪的立場變得更強硬，向支持者反覆承諾，如果自己當選，針對平民使用暴力的罪犯將被警方擊斃。

▲▼厄瓜多總統候選人費爾南多·維拉維森修（Fernando Villavicencio）遭暗殺。（圖／路透）

▲另一名總統候選人維拉維森修9日遭暗殺身亡。（圖／路透）

厄瓜多近年成為主要毒品販運中心，接受毒梟資助的地方幫派不斷發生火拼，爭奪街道、監獄及運毒路線的控制權。該國謀殺率已經超越墨西哥和哥倫比亞，20日總統大選前多名政治人物遇害身亡，更突顯該國領導階層所面臨的挑戰。

《美聯社》形容，一場前所未有的暴力震撼厄瓜多，國家警察統計，今年前6個月紀錄3568起暴力死亡案，比去年同期的2042件更多。2022年共計4600人死於暴力，與2021年相比，不僅雙倍成長，也成為該國史上最高紀錄。

▲▼厄瓜多總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）9日出席造勢活動遭槍殺身亡。（圖／路透）

▲厄瓜多謀殺率超過墨西哥和哥倫比亞。（圖／路透）

7月26日，厄瓜多第3大城市曼塔（Manta）市長英特里亞戈（Agustín Intriago）遭到暗殺，他最近才連任成功，新任期於5月開始，而警方18日表示已經拘捕4名嫌犯。

8月14日，公民革命黨的埃斯梅拉達斯省（Esmeraldas）領袖布里奧內斯（Pedro Briones）遭槍擊身亡。8月17日，另一名總統候選人諾瓦阿津（Daniel Noboa）位於中部杜蘭縣（Duran）的競選車隊遭到攻擊，但警方稍後證實槍擊不是針對他。

8月19日，濱海城市拉利伯塔德（La Libertad）市長塔馬里斯（Francisco Tamariz）宣稱，前一晚有歹徒步下警車，隨後對著其裝甲座車連開30多槍，他的妻子當時也在車上，「只不過幾秒鐘的時間，他們就對著車身連開數槍…甚至沒問是誰坐在裡面。」警方回應，他們是為了阻止3輛無官方標誌且逃避盤查的車輛才會開火，而其中一輛車上的3人已經被捕，同時尋獲2把無照槍械。

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關鍵字：

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