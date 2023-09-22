販毒老大被暗殺！手下在棺材放數十把槍　讓他「來世可報仇」

▲厄瓜多販毒集團老大和女兒13日遭到埋伏槍手射殺身亡。（圖／Twitter／@bnn_oficial）

圖文／CTWANT

厄瓜多一名39歲販毒集團老大與20歲女兒前往洗車廠洗車時，遭到不明人士暗殺，雙雙身亡，在喪禮當天，集團小弟們為了讓老大來世可以報仇，便將數十把槍枝裝進他的棺材內。消息一出引起網友熱議，認為這件事在網路上已經掀起討論，恐怕會導致有心人士到墳墓內偷取槍枝。

根據《鏡報》報導，厄瓜多販毒集團Los Fatales的老大朱利安（Julian Sevillano）和20歲女兒莫羅切（Moroche）13日前往位於莫卡卡州（Mocache）一家洗車廠洗車，沒想到過程中2人遭到埋伏槍手射殺，緊急送醫治療後，宣告不治。

事發後，朱利安的家屬拒絕將遺體交給當地警方查驗，直接把2人遺體帶走，並在第二天舉辦喪禮。販毒集團成員們為了讓老大來世能夠報仇，在喪禮當天，紛紛將各類手槍、獵槍、步槍等軍火放進棺材內。

據悉，朱利安所掌控的販毒集團Los Fatales和當地的另個販毒集團Los Cornejos正在爭奪當地馬納維省和洛斯里奧斯省的毒品貿易控制權。目前警方已介入此案，將會對Los Cornejos集團成員進行深入調查，並嚴防販毒集團之間可能爆發的街頭混戰。

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