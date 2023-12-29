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「打不到蔡英文才家暴」！楊志良失言語錄一次看　還曾罵榮民死要錢

▲▼楊志良出面回應家暴說 不道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲楊志良多次失言諷刺單身女性惹議。（資料照／記者屠惠剛攝）

生活中心／台北報導

前衛生署長楊志良昨（28日）替國民黨北市立委候選人張斯綱站台時，諷刺民進黨候選人吳思瑤快50歲，這輩子絕子絕孫，還要國民黨候選人徐巧芯「回家愛愛」，引發爭議。

其實楊志良已多次失言，他今年8月為鴻海創辦人郭台銘站台時，脫口稱家暴、輕生等負面新聞頻傳，是因「沒辦法修理總統蔡英文與行政院長陳建仁」；2018年幫國民黨台北市長候選人丁守中輔選時，也曾說：「蔡英文、花媽和吳音寧從未照顧過小孩，不知道照顧小孩有多辛苦。」

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《ETtoday新聞雲》整理楊志良過去曾經引發爭議的發言重點如下：

2023/12/28：諷吳思瑤不能生、要徐巧芯回家愛愛

國民黨立委候選人張斯綱舉辦「泛藍大團結廟口開講」，楊志良第一個上台談到台灣生育率，引述國民健康署數據，解讀台灣女人超過30歲就沒用了，「吳思瑤快50歲了，這輩子絕子絕孫啦！絕子絕孫啦！快50歲了，不可能生了！

張斯綱一聽滿臉尷尬，頻頻在旁用手示意，甚至兩度緩頰「不會啦！」但楊志良依然故我，不僅回稱「我要講話你不要阻止我！」還轉頭問同台的徐巧芯「生了沒？」當下徐回答還沒，結果被楊志良指快沒救了，「不要在這邊講了，回家去愛愛！

2023/8/27：家暴、輕生頻傳是因無法修理蔡英文

楊志良為鴻海創辦人郭台銘站台時，脫口稱家暴、輕生等負面新聞頻傳，是因「沒辦法修理總統蔡英文與行政院長陳建仁」，隔天下午受訪時仍否認失言，強調：「我認為蔡英文天天講謊話，是爛人，她可以來告我，為什麼她今天還沒告？我講陳建仁『賤人』為什麼他不來告？」

2021/1/12：疫情期間喊「確診醫生應該被開除」

北部某醫院醫師與護理師女友確診新冠肺炎，楊志良上電視政論節目批評，應該處分染疫醫師，更脫口：「假如我是院長，我第一時間就是把他開除掉！」言論引爆醫護人員怒火。

2018/11/19：諷刺蔡英文、陳菊和吳音寧從未照顧過小孩

楊志良參加丁守中後援會活動時，致詞說出今年（指2018年）是虐童、殺嬰事件最多的一年，「國民黨真是不會選舉，用這個就可以把蔡英文幹掉」，照顧者把被照顧者殺掉數量也是最高的一年，這些人都是因為照顧不下去才如此；他還說，蔡英文、花媽和吳音寧從未照顧過小孩，不知道照顧小孩有多辛苦

▲▼「台大丁守中後援會」。（圖／記者羅婉庭攝）

▲楊志良幫丁守中輔選時也曾失言諷刺單身女性政治人物。（圖／ETtoday資料照）

2014/11/14：批軍公教「死要錢的叔叔伯伯」

當時擔任國民黨台北市長候選人連勝文市政顧問的楊志良投書媒體評論選情，痛批「軍公教廢票聯盟」要求恢復慰問金是公開賣票，並對連勝文喊話：「反正勝選無望，留點骨氣，叫這些死要錢的叔叔伯伯滾回去吧！

2010/4/6：稱單身者較易得精神病

時任衛生署長的楊志良推動二代健保，因單身者健保費恐增加，楊志良在立院備詢時稱因為單身容易得精神疾病，他鼓勵單身族成家，他還解釋，普遍來說在家庭裡面會比較安全，比較不會得到精神相關疾病。他事後為針對精神病污名化道歉。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
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尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

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