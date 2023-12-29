ET民調／屏南激戰！徐富癸領先9.8%　58.6%表態蘇孟淳代父上場不合適

▲2024屏東立委候選人徐富癸。（圖／翻攝徐富癸臉書）



記者陳弘修／台北報導

2024總統暨立委大選即將進入最後兩週的倒數階段。在此次立委選舉中，屏東縣第二選區（屏南）的選情對民進黨來說是相當重要的指標佔之一，根據《ETtoday民調雲》的調查結果，在屏南選區四位候選人中，已呈現由民進黨徐富癸、無黨籍蘇孟淳兩人對決的態勢，目前徐富癸以支持度33.7%領先，蘇孟淳的支持度23.9%，兩人差距9.8%。

另外，調查結果也顯示，對於立委蘇震清因涉貪被判刑十年，改推其兒子蘇孟淳參選，有58.6%的屏南選民認為不合適。

屏南選區的現任立委為蘇震清，由於他捲入SOGO集體收賄案被判刑10年，受限於排黑條款，此次立委選舉遂改派其子蘇孟淳以無黨籍身份上場，挑戰民進黨提名的徐富癸。

至於國民黨部分，屏東縣黨部原本屬意由前立委蘇清泉出戰，但蘇清泉意願不高，提議與蘇震清聯盟，最後黨中央決定屏南不推人參選，而蘇清泉也躋身此次國民黨不分區名單第十一名。在民進黨分裂且出現與國民黨聯盟的狀況下，屏南選區此次的選情也格外受到藍綠重視。

根據《ETtoday民調雲》的結果調查，明年1月13日舉行的屏東縣第二選區的立委選舉，已呈現民進黨徐富癸、無黨籍蘇孟淳兩人對決態勢，徐富癸以支持度33.7%領先蘇孟淳的23.9%，兩人差距9.8%；中華聯合黨吳媚宮0.5%、人民最大黨何秋葺3.2%。值得注意的是，有30.7%的選民表示尚未決定/不知道/沒意見，因此，勝負仍有待觀察。

透過交叉分析發現，隨著選舉日期接近，屏南地區的民進黨支持者已經有歸隊的現象。在表態支持徐富癸者中，有83.5%為民進黨籍、3.3％國民黨籍；支持蘇孟純者，民進黨籍僅有11.8%，國民黨籍41.3%。

▼2024立委屏東第二選區調查結果。（圖／ETtoday民調雲）

另外，調查結果顯示，屏南選民認為立法委員最重要應具備的特質，以清廉（41.4%）比例最高，其次分別為在地服務（34.7%）、有經驗（11.1%）、專業背景（8.8%）而其餘特質的比例皆小於5%。

對於蘇震清因涉貪被判刑十年，改推其兒子蘇孟淳參選，調查結果也指出，有過半選民58.6%認為不合適，認為合適者僅為23.9%，回答不知道者為17.5%。

此次的調查由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析，於12月18日至22日，針對設籍屏東縣潮州鎮等22個鄉鎮且年滿20歲以上民眾進行調查 ，回收有效樣本數1,070份，在信賴水準95%下，抽樣誤差最大值為正負3%。母群體參數是依據112年11月底屏東縣潮州鎮等22個鄉鎮民眾性別、戶籍、年齡人口統計資料，與111年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），整體樣本即具有代表性。