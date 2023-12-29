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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再向對手吳思瑤道歉！回應楊志良「絕子」說　張斯綱：楊該被譴責

▲蔣萬安與北市8名立委候選人抽號次，張斯綱。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨立委候選人張斯綱。（圖／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

前衛生署署長楊志良昨（28日）為國民黨立委候選人張斯綱站台，不料，卻脫口說出張斯綱對手民進黨立委候選人吳思瑤快要50歲，沒有可能生育、絕子絕孫，以及要同場助選的國民黨立委候選人徐巧芯趕快「回家愛愛」等言論。對此，張斯綱昨日透過臉書向吳思瑤致歉，稍早又在臉書二度致歉，並強調，楊志良昨晚的言論，毫無疑問是錯誤的，任何人有類似言論，都該被譴責。

張斯綱表示，「熱心支持者願意協助我們選舉，我只有感謝，但是楊志良前署長昨晚的言論，毫無疑問是錯誤的」。

張斯綱說明，他個人絕對不認同，任何人有類似言論，都該被譴責，包括楊前署長。因此，張斯綱說，他要再次向自己的對手吳思瑤女士致歉。

▲楊志良受訪。（圖／攝影中心攝）

▲前衛生署署長楊志良。（圖／攝影中心攝）

張斯綱進一步說明，在他的街講場合，有助講來賓講出不當言論，無論如何，他負全責。「即便我們的政治、政策，與政見，容或針鋒相對，但不應該涉及身體生理，這也絕對是我的底線。」

此外，張斯綱也再次向無端受到波及的徐巧芯議員致歉。他說，巧芯的人生選擇，永遠正向、積極、勇敢，充滿愛，我只有敬佩。

最後，張斯綱也提到，昨天晚間事發後，徐巧芯的粉絲專頁湧入大量真假難辨的帳號，人身攻擊，檢討受害者，「我以同樣的標準，強力譴責這些留言！」，並強調，所有責難，由他扛下。

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