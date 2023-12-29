楊志良遭爆性別歧視　吳欣岱提「家暴失言」轟：嫌票太多嗎？

▲吳欣岱登記參選立委。（圖／記者陳家豪攝）



記者詹宜庭／台北報導

前衛生署長楊志良昨日替國民黨立委候選人張斯綱站台時稱「台灣女性超過30歲就沒用了」，更批評民進黨立委吳思瑤快50歲還沒生「這輩子絕子絕孫」。台灣基進港湖立委候選人吳欣岱29日開轟，楊志良才在鴻海集團創辦人郭台銘的場瘋狂失言，稱台灣會有家暴，是因為沒辦法修理總統蔡英文，只好修理老婆小孩，現在又繼續在國民黨場子失言，質疑「找這種人來站台，是嫌票太多嗎？」

吳欣岱今日在臉書發文表示，楊志良先前才在郭台銘的場瘋狂失言，稱台灣會有家暴，是因為沒辦法修理蔡英文，只好修理老婆小孩，現在又繼續國民黨的場子瘋狂失言，根本失言機器人，看得嘖嘖稱奇。

吳欣岱指出，楊志良在張斯綱的場子說吳思瑤快50歲沒用了，意思就是說在他心中，女人的用處就是生孩子。說真的，把打老婆小孩合理化的人，會這樣講也不意外，但國民黨也真是沒下限，這種人還找來站台，嫌票太多嗎？

吳欣岱強調，台灣基進黨才剛開完要將仇恨言論立法杜絕的政策記者會，就馬上有公眾人物示範，可見這樣的法案有多麼重要，「性騷擾一人犯法，性騷擾一千多萬人卻沒事」，這不是社會應該要有的風氣，呼籲支持基進入國會，立法拒絕仇恨言論。