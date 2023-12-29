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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

力挺陳玉珍！韓國瑜大讚「金門花木蘭」　籲鄉親支持、續留立法院

記者林名揚／金門報導

國民黨不分區立委候選人韓國瑜今天到金門縣為黨籍立委候選人陳玉珍助選，韓國瑜稱讚陳玉珍是金門的花木蘭，學經歷最豐富、最有戰鬥力，期待未來能一起進軍立法院，造福金門、造福全民。

▲▼韓國瑜：陳玉珍是金門花木蘭，呼籲金門鄉親支持、續留立法院。（圖／記者林名揚翻攝）

▲韓國瑜今赴金門替陳玉珍助選。（圖／記者林名揚翻攝）

「韓國瑜凍蒜！陳玉珍凍蒜！國民黨勝利！」，尋求立委連任的陳玉珍上午在金城鎮傳統市場進行掃街拜票、隨後參加國民黨舉辦的座談會。韓國瑜與中常委李德維、鄧治平等人專程搭乘早班飛機抵金向金門鄉親懇託，一下車就受到熱情民眾的高聲歡呼，民眾除爭相合影、送上「粥糜」等特色小吃，還拿出金門高粱酒、背包、衣服要求韓國瑜簽名，顯示韓在離島金門仍居高人氣。

韓國瑜指出，陳玉珍是台大中文系畢業、輔修法律系，先後前往中國北京與日、美等國留學，具國際視野，學經歷最為豐富，智勇雙全，可以說是集美麗與認真於一身，最適合代表金門14萬鄉親在立法院，大聲說出金門的需求。

▲▼韓國瑜：陳玉珍是金門花木蘭，呼籲金門鄉親支持、續留立法院。（圖／記者林名揚翻攝）

陳玉珍表示，自己是土生土長的金門女兒，從政22年一路都受到鄉親的支持與照顧，所以無時無刻不將「金門」放在心裡，同時將鄉親的大小事當成自己最重要的事。她並強調，自己的行動電話沒有換過也24小時不曾關機，因為玉珍知道鄉親半夜會來電，肯定是緊急事件需要她的協助。

陳玉珍也指出，自己是最有經驗、最了解金門需求；過去4年任內爭取125億經費、領銜提出46項法律提案、服務案件高達12740件，都是歷任立委之最；自己精通外語，所以經常接待外國賓客與媒體，藉以行銷金門、持續提高金門的國際知名度。

聯合競選服務處總幹事吳興邦表示，民進黨是最會製造社會亂象，賴清德違法的「賴皮寮」遲遲不拆，反而來批評侯友宜合法的「凱旋苑」，同時將司法做為選舉工具，把支持「侯康配」的屏東縣議長周典論收押。期待此次在「侯康」領航下能順利完成政黨輪替，國會過半才能將社會撥亂反正。

主任委員李金贊表示要拜託鄉親3件事情，第1件就是「侯康」ㄟ代誌，總統選票請支持3號「侯康配」，第2件就是區域立委要支持文武「雙」全、才能兼備的2號陳玉珍，第3件就是點「亮」國會要靠韓國瑜，懇請大家政黨票要投9號中國國民黨，讓韓國瑜可以前進立法院、搶下立法院龍頭寶座。

▲▼韓國瑜：陳玉珍是金門花木蘭，呼籲金門鄉親支持、續留立法院。（圖／記者林名揚翻攝）

顧問團團長楊應雄表示，沒有比金門人更知道戰爭的可怕、和平的可貴。金門的「小三通」經過歷任立委、縣長爭取，終於在馬英九執政時間全面開放，為金門帶來一年約30億元的商機；民進黨不論是陳水扁或蔡英文執政，都沒把金門看在眼裡，對「小三通」不僅沒有實質幫忙，反而處處限制。現在又到了關鍵的一刻，國民黨有最好的團隊，包含「侯康配」、陳玉珍與韓國瑜領軍不分區立委群，呼籲所有鄉親全力支持來下架民進黨。

後援會會長洪成發指出，國民黨重新執政是兩岸和平、社會和諧的保證，我們老百姓才有好日子過，過去8年民進黨執政完全沒有給金門政策，金門要大發展肯定需要中央政策的支持，所以我們一定要集中火力來支持國民黨，期待國民黨能再次執政，立法院還要過半才能推動各項對金門有利的政策。

▲▼韓國瑜：陳玉珍是金門花木蘭，呼籲金門鄉親支持、續留立法院。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼韓國瑜：陳玉珍是金門花木蘭，呼籲金門鄉親支持、續留立法院。（圖／記者林名揚翻攝）

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