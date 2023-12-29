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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／楊志良「要她回家愛愛」　徐巧芯婆婆不忍發聲了！

記者周亭瑋／綜合報導

前衛生署署長楊志良昨（28）日為國民黨立委候選人張斯綱站台時，不僅譏諷對手吳思瑤「不能生」，還脫口要同場助選的徐巧芯「趕快回家愛愛」。脫序言論掀起爭議，連徐巧芯的婆婆也不忍發聲了，直言徐巧芯是他們疼愛的媳婦，她沒有做錯任何事。

▲徐巧芯回應楊志良正義言論。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊志良要徐巧芯「回去愛愛」。（圖／記者林敬旻攝）

徐巧芯婆婆發聲，全文如下：

我是巧芯住在屏東的婆婆，巧芯和我兒子結婚快要六年了，我從來沒有問過她考不考慮生個孩子，我的先生亦是如此。我能理解楊志良老師公共衛生專家的背景對國家少子化的憂心，也請各位網友能夠互相體諒，我的媳婦巧芯沒有做錯什麼事，她一直為人民喉舌，監督政府，我們家以有巧芯為媳婦為榮，我常跟巧芯說媽媽希望你勇敢的做自己想做的事，勇敢的走出自己人生的路，只要你們夫妻倆商量好，你們覺得OK，我們做公婆的就OK就高興，現在的時代男女平等，有能力的人就盡量發光發熱，為國家為社會盡一己之力，做些貢獻。

人，生而平等、無非貴踐，我曾經是位大學老師，在我教書生涯中，每個學生都是我心中的寶貝。我也相信人性本善，但現在的社會有太多隱藏在後面的鍵盤手以詆毀他人為樂，我想所有作育英才者皆不贊同此種行為。

昨天的楊志良老師沒有錯，他只是比較傳統，我能理解，我的媳婦巧芯更沒有錯，我站在她的身後也不能替他做些什麼，只能幫她加油，她一直是我們夫妻的好媳婦，也是我兒子的好伴侶，她為人正直，公平正義，我希望大家能支持這樣勇敢發聲揭弊的人進入立法院，把人民想知道的各種真相發掘出來，因為人民有知的權利。

最後，我再重申一遍，我的媳婦徐巧芯是我們劉家疼愛的媳婦，她沒有做錯什麼事，她只是勇敢的走在她熱愛的道路上，懇請大家支持徐巧芯，謝謝大家。

▲婆婆非常心疼徐巧芯。（圖／翻攝自臉書／徐巧芯、記者林敬旻攝）

▲婆婆非常心疼徐巧芯。（圖／翻攝自臉書／徐巧芯）

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