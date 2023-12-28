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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜政見會提經濟3關鍵　批民進黨執政「經濟創14年新低」

▲▼國民黨總統候選人侯友宜第三場政見會第三輪發言。（圖／台視）

▲國民黨總統候選人侯友宜第三場政見會第三輪發言。（圖／台視）

記者崔至雲／台北報導

最後一場總統候選人電視政見發表會今（28）日晚登場，國民黨總統候選人侯友宜在最後一輪的談話以「經濟」來談。侯友宜先批民進黨經濟創14年新低，並提出「改革三支箭經濟大關鍵」，包括，區域的經濟要趕快融入、改善投資環境、企業要創新轉型。

侯友宜提到，這幾十年來台灣經濟在變化，他記得在70年代、80年代國民黨政府執政的時候講一句話，「台灣的錢淹腳目」，台灣可以變成高科技之島，因為當時有成功的發展半導體，以前有李國鼎、有孫運璿，後面還有張忠謀，才有辦法拚到今天的成績，所以經濟做好是一個領導人該做的事情。 結果這幾年，經濟成長率14年新低只有1.42％，也是金融海嘯以來最低的紀錄，國發會公布的景氣燈號，今年10個月裡面有9個月是藍燈、是低迷的。

侯友宜嗆民進黨，不要說GDP多好，講了半天，低薪、高通膨、高房價，人民沒有享受到這個經濟的成果，而且貧富差距越來越高，痛苦指數10年新高，最近快要發年終獎金了，但是人力銀行調查，今年各行各業年終獎金預估平均只有1.08個月，也是10年新低。

侯友宜提，台灣是一個出口貿易導向依賴度很高的國家，佔GDP大概有六成，但對外的雙邊和多邊的貿易協定停滯不前、走不下去，國民黨政府起碼在兩岸還有簽個ECFA，還有跟新加坡紐西蘭簽FTA。兩岸關係如果不好，一定會影響到國際經貿組織，因此民進黨這幾年也無能為力。

侯友宜接著提國內問題，現在缺水、缺電、缺工、缺人才、缺土地，這大家都知道的事情。連他去美國商會跟歐洲商會演講的時候，他們都說台灣一定缺電，能源政策一定有問題，如果能源政策有問題，他不投資了，而且又面對碳關稅勢在必行，尤其臺灣在轉型的過程當中，數位轉型跟低碳經濟，是現在所有最重要的議題。

侯友宜提出改變臺灣經濟的三大關鍵，第一個，區域的經濟要趕快融入；第2個改善投資環境；第3個企業要創新轉型。

侯友宜說，在他任內會積極參與全球經濟的整合，而且會跟美國跟兩岸穩定地協商溝通，在他任內完成CPTPP；同時要啟動RCEP，然後在主要貿易國的FTA覆蓋率要提升，也要推動臺美21世紀貿易倡議。

侯友宜最後也再次提能源政策，以綠永續、以核減煤、節能優先、有序轉型。再生水能夠多提供回來，多提供，然後獎勵他們、補助他們，水資源的調度做好。企業的創新，最重要產業研發、智慧製造、節能減碳做好，這樣子，把扣抵額提升補助他。

最後，侯友宜說，今天商業周刊有一個針對515間的企業家，市值7兆，他調查出來在處理產業跟經濟項目，侯康配做得最好、最被看好。所以他未來一定做總統，一定創造兩岸和平，要創造一個經濟內閣，讓臺灣的護國神山遍及全球，臺灣經濟再起飛。
 

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