柯文哲稱從未接受「一個中國」　賴清德：兩岸一家親跟服貿背後不是？

記者杜冠霖／台北報導

今（28日）是第三場總統政見發表會，對於民眾黨總統候選人柯文哲在最後一輪稱從未接受「一個中國」，賴清德也表示，請問兩位候選人，兩岸一家親、推動服貿背後是不是一個中國原則？接受九二共識後要如何保證台灣主權？如藍白合在國會佔多數會是什麼光景？台灣已經成功走進世界，總體經濟也有長足進步，這才是應該要走的路。

▲第三場總統政見會，侯友宜、賴清德與柯文哲第三度交手。（圖／中選會）



賴清德表示，請問全國鄉親跟兩位候選人，兩岸一家親、推動服貿背後是不是一個中國原則？接受九二共識後又要如何保證台灣主權，究竟該在信賴台灣這條路上持續壯大，還是走回頭路：接受九二共識、兩岸一家親，對台灣有比較好嗎？哪一組總統候選人對國家有使命感、有能力守護台灣安全，這是在選擇國家方向。

賴清德指出，如藍白合在國會佔多數，那會是什麼光景？利用國會多數力量，修法主導國家政策，往兩岸一家親跟九二共識方向走，這就是一個中國原則，對台灣不利，服貿、貨貿或是ECFA都不是台灣該走的路，何況蔡英文領導下，台灣已經成功走進世界，世界已經肯定台灣、上架台灣。

賴清德表示，總體經濟也有長足進步，經濟果實再分享給社會大眾，這才是台灣應該要走的路，更何況政府已經提出CPTPP申請案，也獲得美國、日本及國際社會支持，未來自己會負責順利讓台灣加入。

賴清德談到，目前已經跟美國簽訂21世紀貿易協定、跟英國簽訂經貿夥伴關係協定，也跟加拿大、澳大利亞簽訂相關協定，台灣已經走進世界，世界也展開雙臂歡迎台灣參與，這種狀況下絕不能走回頭路。