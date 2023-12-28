快訊／賴清德拋6大金融政見　「讓台灣成亞洲資產管理中心」

▲民進黨總統候選人賴清德提出6大金融政見。（圖／台視）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（28）晚間在第三場電視政見發表會提出金融政見，他提出6大目標，盼成為金融發展的後盾，包括：讓台灣成為經濟的日不落國、打造台灣成為亞洲的資產管理中心、讓台灣成為亞洲金融科技發展中心、打造台灣成為亞洲永續金融的典範並推動2050淨零轉型、讓普惠金融成為社會安定的力量、鞏固資訊安全與基礎建設以確保金融安全。

賴清德今天晚間在第三輪發表時表示，他喜歡用身體各個器官比喻不同產業，人工智慧好比是人的大腦，ICT資通訊產業是神經系統，機械產業是骨骼系統，而金融產業就像是血液系統一般；血液系統負責把氧氣和養分輸送到各個器官，人才能健康；金融體系把資金送到各行各業，產業才能正常發展。

賴清德說，感謝金融業的努力，幾十年來，金融業的產值已達1.45兆元，占台灣去年GDP的6.41%，不但創造百萬個工作機會，整體資產總額也已超過百兆元。包括銀行總資產66.2兆、保險業總資產35.7兆、證券業市值51.5兆，上市櫃金融產業的市值56.8兆，佔台灣股票市場的11.6%，僅次於半導體產業市值。

賴清德談及，金融產業不僅本身壯大 也推動台灣產業發展，舉例來說，相較於8年前總統蔡英文剛接任時，台灣的GDP已經由17兆元成長到現在的23兆元，台灣已成為全世界第21大經濟體，金融業的支持功不可沒，但金融業目前也碰到許多問題，包括國內投資動能不足，在法令規章調整、數位轉型、金融創新、及金融資安防護等方面，也都面臨挑戰。

賴清德說，他當選總統後，政府將作為金融發展的後盾，跟大家一起合作，除了打造穩健發展，堅實強韌的金融體系，協助國家推動重大建設外，也希望共同達成以下6個目標：第一，發揮水幫魚、魚幫水的功能，協助企業立足台灣、 布局全球、行銷全世界，讓台灣成為經濟的日不落國。尤其，台灣中小企業達150多萬家，提供台灣80%以上就業機會，面對數位轉型和淨零轉型，挑戰非常大，政府將攜手金融業，當中小企業的靠山。

對於第二個目標，賴清德宣示，將打造台灣成為亞洲的資產管理中心，未來將透過精進規章制度，整合公私資源，提供多元產品服務，吸引國際資產管理業者來台營運，讓台灣成為亞洲投資資產管理的中心。

對於第三個目標，賴清德說，將讓台灣成為亞洲金融科技發展中心，政府有責任栽培金融數位人才，精進提升軟硬體，掌握未來趨勢，協助金融業成功數位轉型，透過數位服務，帶給客戶更好的發展，政府也會透過金融沙盒，提供更寬廣的空間，來從事金融科技創新的發展。

對於第四個目標，賴清德說，將打造台灣成為亞洲永續金融的典範，2050淨零轉型，是台灣未來一定要走的路，行政院去年3月已提出2050淨零轉型的路徑圖，希望在2030年之前，政府至少投資9000億新台幣，帶動產業界共襄盛舉，讓能源轉型更安全，企業轉型更有競爭力，社會轉型更具韌性，生活轉型更永續，而金融界的協助，絕對是台灣淨零轉型成功非常重要的關鍵。

對於第五個目標，賴清德說明，將讓普惠金融成為社會安定的力量，他一直認為，金融服務也是一種人權，未來應跨界合作，積極建置普惠金融體系，讓每個人就像享受水電一樣的方便，普惠金融不但有助於幫助弱勢民眾，社會也因此更加安定。

對於第六個目標，賴清德主張，金融安全就是國家安全，未來他所帶領的政府，將鞏固資訊安全與基礎建設，確保金融持續不間斷服務營運，讓金融業具備韌性，成為台灣金融安全堅實後盾。他說，金融發展的根基是信任，這也是台灣與全世界做朋友的共同態度，台灣產業發展值得大家信賴，未來也要透過民間與政府的互信合作，引導國內外資金投資台灣，運用市場力量加快經濟與社會轉型，以達成民主和平、創新繁榮、公義永續的目標，讓台灣生生不息的發展。