當警察從不寄望被說謝謝　侯友宜：因為這就是我的本務

▲侯友宜28日晚出席第三場總統候選人政見發表會。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（28日）表示，他是警察出生，沒有「藍綠白」，只知道對好人好一點，對壞人壞一點、對事不對人，人生最重要目標是希望台灣能團結；他不反對哪一個政黨有哪些想法或理念，但絕不能抹黑、抹紅、惡意栽贓，這是他最不能容忍的。侯友宜也強調，他辦那麼多案，從不寄望別人給他說一聲謝謝，因為這是他的本務。

第16任總統副總統選舉第三場總統候選人電視政見會今28日晚間7時在台視登場。在第三輪發言時，侯友宜表示，他是警察出身，只知道對好人好一點，對壞人壞一點、對事不對人，「沒有藍綠白，什麼都沒有」，警察就是行政中立，好好打拼；他61歲參選，人生最重要目標是希望台灣能團結，如果台灣不團結，面對外面，都是「多講的」

侯友宜說，台灣不管哪一黨，有哪些想法或理念，他不反對，但台灣最重要是要團結，絕不能抹黑、抹紅、惡意栽贓，這是他最不能容忍的，「事情是我的事情，要對我，不可對無辜、對家屬，這是我最受不了的」，今天說實在話， 三位候選人，大家可以競爭，不過記得要對事不要對人。

侯友宜說，柯文哲跟賴清德都是醫生，他尊重醫生職業，很多人考不上醫學系好羨慕，「我也好羨慕啊」，但每個人工作都不一樣。醫生判人生死、救人，是本來要做的事，而他當刑警，槍林彈雨沒穿防彈衣，曾有同仁死在他的面前，隔天去送對方，寡母孤子在哭，只有中華民國國旗覆蓋著，讓他每天在想，每天開戰、開槍，哪天會不會跪在那邊的是她太太、女兒，但他仍勇敢向前走



侯友宜也說，他辦那麼多案，他從來不寄望別人給他說一聲謝謝，這是他要做的本務，就算對方見到他要說謝謝，他都說不用；辦過這些案子，他記得過程，但不需要對方向他說 聲感謝，就算要給予謝謝，他也只是記著，也不會說，因為這本來就是他的本務。