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反駁柯文哲「血汗醫護」說　民進黨：任內台北聯醫離職率連年增

▲▼民進黨今天上午舉行「黑賭毒、厚友誼」記者會，發言人林楚茵、張志豪，以及曾玟學3人與會。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▲民進黨發言人張志豪。（資料照／記者呂晏慈翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對民眾黨總統候選人柯文哲今（28）在政見發表會提出要改善血汗醫護，民進黨發言人張志豪表示，柯文哲擔任台北市長任內，北市聯合醫院離職率連年攀升，台北市才是血汗醫護，甚至接連傳出弊案，例如柯的愛將劉嘉仁2019年捲入性騷擾事件離開市府，後「史無前例」獲得量身訂做職缺。

張志豪今天晚間表示，柯文哲擔任台北市長8年期間，北市聯合醫院缺人的狀況，完全沒有改變，離職率連年攀升，台北市才是血汗醫護，甚至接連傳出弊案，藥劑師涉嫌收回扣，柯文哲的愛將、前台北市政府市政顧問劉嘉仁，2019年捲入性騷擾事件離開市府，卻被爆在柯文哲即將卸任前，聯醫史無前例為他量身訂做開職缺，難道這些醫護人員不是親信就不用照顧嗎？

張志豪補充，事實上，政府對於醫護人員的照顧不遺餘力，除了明年透過疫後特別預算挹注健保200億元外，也將盤點健保資源，希望從後年起，每年有至少200億元穩定財源挹注健保，用來提升醫事人員的待遇，特別是要照顧最基層、最辛苦的醫事人員。

此外，張志豪也說，民進黨主席、總統候選人賴清德為了進一步改善護理人員的職場環境，提出將「三班護病比」兩年入法，或在任內達成的政見，同時並主張要提升護理人員薪酬待遇，這都是目前政府都在做的，未來也將持續改善促進的政策打造適合醫療人才就業環境

另對於柯文哲提出的全責醫護，張志豪指出，衛福部已經擴大試辦，新年度的全責照護將從40家擴大到84家，床數為4414床，健保將支付750點照護輔佐人力費用給醫院。

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