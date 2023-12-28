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大陸 大陸焦點 特派現場

小米電動車亮相！對標特斯拉、保時捷　雷軍：要拚全球前五

▲▼ 小米汽車,SU7。（圖／翻攝自微博）

▲小米公布的首款電動車型「SU7」。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

小米今（28）日舉行汽車技術發布會，正式揭曉首款電動車型「SU7」，提供最高1000公里的續航能力。小米創辦人雷軍表示，目標就是造一輛媲美保時捷、特斯拉的夢想之車，通過15年到20年的努力，成為全球前五的汽車廠商。

▲▼ 小米汽車,SU7。（圖／翻攝自微博）

▲雷軍表示造車目標是媲美特斯拉保時捷。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，小米於28日下午2時在北京國家會議中心舉行汽車技術發表會，以「跨越」為主題，以SU7車型的底盤全息掃描為背景，展現小米「人、車、家」全生態的戰略願景。

雷軍主要圍繞電驅、電池、大壓鑄、智慧駕駛和智慧座艙五大領域的技術進行了重點介紹。

其中在電池技術方面，雷軍表示，通過寧德時代的合作使得其電芯的安全性得到了顯著提升；目前主流的CTB（Cell to Body）技術同樣出現在小米SU7上，這種電池集成方式有望在未來實現最高150kWh的電池容量，目前受限於成本和定價策略，SU7或將在量產車上提供至多132kWh的電池包，提供最高1000公里的續航能力。

▲▼ 小米汽車,SU7。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 車子細節。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 小米汽車,SU7。（圖／翻攝自微博）

在車輛製造技術方面，由特斯拉帶火的一體化壓鑄技術同樣出現在小米新車上。雷軍表示，小米使用壓鑄機壓力為9100噸，暫時領先特斯拉和問界，這一技術能夠減少超過840個焊點，其餘亮點則包括預留潰縮式設計以避免小碰撞帶來的高額損失。

據悉，小米SU7定位中大型純電轎車，零百公里加速時間2.78s，最高時速265km/h，提供海灣藍、雅灰、橄欖綠三款配色。

定價方面，雷軍在發布會上並沒有明確說明，而是稱9萬9（人民幣，下同）、14萬9是不可能的，「小米汽車初期的定價確實有點貴，但一定讓大家覺得貴的有道理。」

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