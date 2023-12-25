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涉嫌竊取華為芯片信息！尊湃通訊14人被捕　小米否認牽涉其中

▲小米總裁連三天減持小米股份，套現約3.5億港幣。（圖／路透）

▲小米前員工竊華為晶片機密14人被捕幣。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市公安局經濟犯罪偵查總隊官方微信公眾號「上海經偵ECID」21日通報稱，上海警方成功偵破一起侵害晶片技術商業機密案，抓到犯罪嫌疑人14名，查扣儲存侵權晶片技術的伺服器7台。據悉，涉案的華為前員工在離職後創立「尊湃通訊」，利誘多名原華為研發人員獲取技術訊息，用於尊湃通訊的同類型晶片上，小米則持有該公司近10%股份。

12月24日晚間，小米公司透過官方微博「小米公司發言人」發布消息稱，近日，有大量關於某晶片公司與小米相關的謠言和不實報導在網路上流傳。對於這些不負責任、完全不實的訊息，小米已經完成取證並回報相關部門。

小米澄清稱，集團旗下投資公司瀚星創業投資有限公司，於2022年參與某晶片公司融資，此舉為正常得不能再正常的財務投資行為。

小米表示，先後參與該晶片公司多輪融資的，共計有多個國家與地方政府產業發展基金，以及20多家財務投資機構。作為該公司的眾多股東之一，小米既不是最早的投資者，也不是投資規模最大的投資者，更不是在數輪融資中起主導地位的投資者。同時，小米既不參與該晶片公司的直接管理和運營，更與該公司沒有任何智慧財產權或技術合作。

小米稱，「我們重申，小米高度重視智慧財產權，堅決反對透過不法手段竊取商業機密的行為，但也堅決反對透過歪曲解讀新聞事件、拉踩抹黑等手段誤導公眾，惡意貶低他人合法商譽的不正當競爭行為。」

此前，報導稱，經查，2021年2月，權利公司原高階主管張某、劉某等人為牟取非法利益，離職後設立某科技公司，以支付高薪、股權利誘等方式，誘導多名原權利公司研發人員跳槽至其公司，並指使這些人員在離職前通過摘抄、截圖等方式非法獲取權利公司芯片技術信息，抄襲並運用於張某公司設計的同類型芯片上，企圖以此非法牟利。

經鑑定，侵權晶片技術有40個技術點與權利公司商業機密的密點具有90%以上同一性，構成實質相同。張某團伙的竊密行為，導致權利公司商業秘密滅失，應根據該項商業機密的研究開發成本、實施該項商業機密的收益等商業價值來認定造成了權利公司損失。

外界普遍認為，上述案件事涉尊湃通訊。根據證券時報券商中國，今年8月，華為旗下上海海思技術有限公司與尊湃通訊等申請訴前財產保全一審非訴保全審查裁定書公開。

文件顯示，申請人上海海思技術有限公司向法院申請訴前財產保全，請求凍結被申請人尊湃通訊科技（南京）有限公司及其上海、北京、蘇州、深圳分公司和子公司上海尊湃通訊科技有限公司銀行存款9,500萬元（人民幣，下同），或查封、凍結、扣押價值相應的其他財產。法院審查認為上述申請符合法律規定，裁定執行。

公開資料顯示，尊湃通訊成立於2021年3月，是一家專注於Wi-Fi晶片領域的新創公司。尊湃通訊的主要產品是Wi-Fi6晶片，用於路由器、閘道器、手機、平板和電視等終端設備。尊湃通訊的創辦人兼CEO張琨曾在美國高通和華為海思擔任重要職務，董事周趙也在華為海思擔任主任工程師。

在官方介紹中，尊湃通訊成立一年就完成了總額超3億人民幣的融資。2022年5月，尊湃通訊宣布超募完成數億人民幣Pre-A輪融資，該輪投資由小米集團、湖杉資本、天際資本、嘉禦資本、上海科創旗下海望資本、平治資訊等知名財務投資機構及產業投資者組成，資金將主要用於研發投入、投片測試、市場拓展、公司營運等。此前，尊湃通訊於2021年5月已完成由高榕資本領投，江北佳康科技跟投的近億人民幣天使輪融資。

天眼查App顯示，近日，尊湃通訊科技（南京）有限公司發生工商變更，新增小米關聯公司瀚星創業投資有限公司為股東。

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關鍵字：

小米華為尊湃通訊

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