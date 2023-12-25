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科技業商戰？網傳華為前員工竊晶片機密　小米否認牽涉其中

▲▼晶片,小米否認竊取華為機密（圖／翻攝自上海經偵官方公眾號）

▲警方公布相關證據。（圖／翻攝自上海經偵官方公眾號）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海警方日前偵破一起侵犯晶片技術商業秘密案，拘捕14名疑犯。網傳涉案的是華為前員工，透過創立「尊湃通訊」並利誘多名原華為研發人員獲取技術訊息，用於自家同類型晶片上，小米則持該公司近10%股份。小米24日發布緊急聲明稱，對於網路謠言已完成取證並上報有關部門。

上海市公安局經濟犯罪偵查總隊21日指出，在上海和江蘇警方配合下，今年4月19日破獲一起侵犯晶片技術商業秘密案，在侵權晶片投入量產前及時予以查處，抓獲犯罪嫌疑人14名，查扣侵權晶片技術的伺服器7台。

警方指出，權利公司原張姓和劉姓高管等人在離職後，設立某科技公司，並誘導多名原權利公司研發人員跳槽，上述人員在離職前通過摘抄、截屏等方式非法獲取晶片技術資料，運用於自身公司設計的同類型晶片上。

由於侵權晶片技術有40個技術點，與權利公司商業秘密的密點具有90%以上同一性，構成實質性相同。張姓和劉姓高管等4名主要疑犯被捕，其餘10名犯罪嫌疑人取保候審。

▲▼晶片,小米否認竊取華為機密（圖／翻攝自上海經偵官方公眾號）

▲警方查案畫面。（圖／翻攝自上海經偵官方公眾號）

大陸半導體論壇「國芯網」引述知情人士消息指，該侵權公司為尊湃通訊，權利公司為華為。案件中提到張姓高管為尊湃通訊創始人兼行政總裁張琨，他目前已失聯數月。

尊湃通訊發展迅速，僅成立1年就完成總額逾3億元人民幣的融資，去年5月超募更完成數億元融資。該輪投資由小米集團、湖杉資本等組成。

據企查查資料，小米目前持有尊湃通訊接近10%的股份，為該公司第四大股東。據稱，該公司有上百名員工，總部位於南京，全球研發中心位於上海張江。

小米24日發布緊急聲明稱，集團旗下投資公司瀚星創業投資有限公司，於2022年參與某晶片公司融資，此舉為正常得不能再正常的財務投資行為；作為該公司的眾多股東之一，小米既不是最早的投資者，也不是投資規模最大的投資者，更不是在數輪融資中起主導地位的投資者。

小米強調，自身既不參與該晶片公司的直接管理和運營，更與該公司沒有任何知識產權或技術合作；近日有大量關於某晶片公司與小米相關的謠言和不實報導在網上流傳，對於這些不負責任、完全失實的訊息，已完成取證並上報有關部門。

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關鍵字：

華為小米竊取晶片機密尊湃通訊

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