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大陸 大陸焦點 特派現場

陸擬整頓網遊嚇壞市場　騰訊蒸發1.46兆「幾乎跌掉一個小米」

▲▼王者榮耀,騰訊,手機遊戲。（圖／CFP）

▲王者榮耀是騰訊最暢銷遊戲之一。（示意圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸擬訂立管理辦法整頓當前火熱的網路遊戲，消息傳出後，遊戲股迎來「巨震」，其中在港股上市的騰訊下跌逾12%，市值蒸發3670.5億港元，折合新台幣約1.46兆，幾乎跌掉了一個小米(市值約3931億港元)。

據《中新網》報導，大陸國家新聞出版署22日《網路遊戲管理辦法(草案徵求意見稿)》公開徵求意見，內容包括，網路遊戲不得設置每日登錄、首次充值（加值）、連續充值等誘導性獎勵；網遊出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為；所有網遊須設置用戶充值限額，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行為，應進行彈窗警示提醒。

值得一提的是，草案徵求意見稿中既涉及針對未成年人保護的相關內容，也明確了未成年人的監護人責任。

消息傳出後，遊戲板塊迎來「巨震」。截至22日收盤，大陸A股網路遊戲板塊三七互娛、游族網絡、巨人網絡、完美世界、吉比特等跌停，創業板盛天網絡、冰川網絡、掌趣科技等均跌超10%。

港股網遊塊方面，網易跌24.6%，騰訊控股跌12.35%，嗶哩嗶哩跌近10%；祖龍娛樂、網龍跌13%、中手遊跌超16%，心動公司跌超19%。

報導指出，根據計算，港股騰訊控股市值蒸發3670.5億港幣，幾乎跌掉了一個小米。港股網易市值也蒸發了1375億港幣，兩者合計蒸發超4900億港元。

▼騰訊港股22日下跌情況。（圖／翻攝自google）

▲▼騰訊港股資料。（圖／翻攝自google）

此外，多個遊戲ETF跳水跌停。截至22日下午收盤，華夏中證動漫遊戲ETF、華泰柏瑞中證動漫遊戲ETF、國泰中證動漫遊戲ETF等跳水觸及跌停。

業界擔憂此舉將打擊產業影響獲利。環球時報前總編輯胡錫進也發文表示，該份文件的推出客觀上導致了整個行業驚慌，「股市剛有的一點回暖又被澆了冷水」；此舉造成的利弊關係，以及是否應該採取措施緩和衝擊，值得出文件部門進一步評估。不過，該文已被刪除。

不過，騰訊遊戲副總裁張巍認為，新的管理辦法徵求意見稿對於遊戲的商業模式，運營節奏等關鍵要素並無本質改變；相關監管部門發布新的管理辦法徵求意見稿向業界、社會充分徵求意見，相信更有利於遊戲行業的有序，健康發展。

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