小米汽車實車照遭外洩！將對兩家媒體究責

▲小米近年切入造車領域，受到許多關注。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

小米汽車的實車照片近日在網路上曝光，引起大量關注，但卻傳出相關照片涉及洩密。對此，小米官方證實，該組照片是大陸兩家媒體的員工在違反保密條約的情況下洩露的內容，公司將追究相關責任，包含公開道歉及罰金等。

小米表示，2023年12月17日，媒體ZAKER員工包某某及小白買車員工關某某，在簽署《保密承諾書》、明知保密義務與相關罰車的情框下，未經許可有意洩露保密拍攝內容。

小米提到，經過小米集團保密管理團隊的調查，以上兩人已承認違反保密義務的行為，經與其所屬媒體溝通，將依據雙方簽署《保密承諾書》相應條款追究兩人以及所屬媒體的洩密責任，包括但不限於公開道歉、罰金。

另外，小米集團還發現，今年11月、12月，小米汽車部的3名前員工於在職期間，以收取「諮詢費用」為目的，未經許可擅自參與外部券商、投資機構組織的所謂「小米汽車研討會」，臆造傳播大量錯誤、不實信息，嚴重誤導市場、擾亂小米汽車正常業務開展。

小米強調，以上三名員工，即于某某（前電控系統與軟件團隊員工）、施某（前衝鑄工藝團隊員工）、張某（前量產質量團隊員工），嚴重違背《小米集團員工行為準則》及公司規定的保密義務，小米集團已對其做辭退處理、永不錄用，並依法追究法律責任。