小米汽車發布會28日登場　雷軍自曝為造好車開逾150輛車

▲小米汽車技術發布會28日登場。（圖／翻攝雷軍微博）



記者張靖榕／綜合報導

小米造車於26日滿1001天，當初喊出「為小米汽車而戰」的創辦人雷軍，當天在個人微博發布一封公開信，表示為了造出好車，已親自開了超過150輛車。小米將在28日舉行汽車技術發布會，雷軍事前頻頻發文衝聲量，不過他也說這次只發技術，不發產品。

雷軍回顧2021年3月30日的發布會上，他喊出「為小米汽車而戰」，之後帶領小米投入造車，而他秉持造車得愛車、懂車，若不懂車就不可能做得出一輛好車，因此他說為自己下訂一個目標，一定要開滿100輛車，學習每輛車的優點，如今他已開了超過150輛車。

▲小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）



宣布造車至今1001天，雷軍表示團隊一向低調務實按計畫執行，打算等到正式發布當天再一次與大眾分享，而這次準備在12月28日和大家好好聊聊。他在文末表示，汽車工業發展130多年來，始終是工業之王，而美國特斯拉率先開啟了智慧電動車的先河，讓車輛成為了「可移動的計算終端」，小米造車就是以「移動智能空間」作為出發點。

小米汽車預計28日下午2時召開技術發布會，雷軍說這次發布會「只發技術不發產品」，依小米計畫時程來看，首發車款預計在2024上半年量產上市。

天風國際證券分析師郭明錤10月時估計，小米集團首款小米汽車在2024年出貨量約為5萬至6萬輛，關鍵賣點是自動駕駛、軟體生態、800V快充與動力配置，售價估計低於30萬元人民幣（約新台幣130萬元），只要售價愈接近25萬元人民幣（約新台幣108萬元），出貨量應該有上調空間。