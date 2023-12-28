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10刀枉死國三生「1優質個性」超不捨！他嘆：通常很慘

▲▼快訊,緊急,救護車,消防,死亡,案件,車禍,119,示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲國三生遭割喉身亡，生前成績優秀且富有正義感，是老師眼中的優質學生。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

新北國三生被另一名同學刺10刀冤死，該校一名導師不捨直言，這位優秀、正義的好學生就這麼離去了。對此，網友看到死者的正義感個性後，也放大到社會現實面來分析，「求學時會看不慣同學某些脫序行為，站出來阻止或糾正，下場通常是被排擠甚至被打被砍」，該文引發網友回應，「確實正義感要有後盾！」

國三生25日被彈簧刀割頸、刺胸，身中10刀，經2天搶救仍回天乏術，家屬於昨日傍晚帶著孩子遺體，前往學校發生事故的教室、走廊進行招魂儀式。面對一條年輕生命枉死，一名導師感嘆，死者富有正義感又優秀，上課認真學習，也會主動深入了解課程的內容，是目前少見、有著好學特質的好學生。

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對此，一名網友在PTT以「有正義感的人是不是通常很慘」為標題發文，他說，看著老師形容死者是個有正義感的孩子，這種個性特質根本吃力不討好，「仔細想想有正義感的人是不是通常很慘？求學時會看不慣同學某些脫序行為，站出來阻止或糾正，下場通常是被排擠甚至被打被砍。」

原PO直言，通常一般人到這裡就會慢慢把正義感磨掉，學會對脫序的事、不公義的事冷漠或同流合污，「出社會還保有正義感那就更慘了，通常會各種被整。」

底下網友也雙手一攤回應，「從古至今都是」、「正義要有強大力量才能去執行」、「問題是國家法律制度無法保障他」、「我親戚孩子小學就很有正義感，升國中時，媽媽說因為他的正義感不敢讓他讀公立，真的很有遠見」、「是，以前我看到插隊仔還會制止，現在怕被捅...都會跟插隊仔說謝謝你選擇插這裡」、「在這個國家，正義是異類」、「確實正義感要有後盾，好萊塢演很多了，有團隊有政府支援，才有辦法掃除惡勢力」、「這樣要怎麼教小孩，保命重要，別多管閒事？」「台灣人不講理的太多，讓正義感的人沒有依靠」、「正義感不能當飯吃」。

不過也有網友認為，「感謝指正，若是為了阻止對方來霸凌同學，那確實是伸張正義的行為」。

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