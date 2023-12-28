「乾哥」割喉國三生　1行為他細思極恐！一票冷顫：不像十幾歲

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北市一名國三生遭持彈簧刀割頸、猛刺10刀奪命，行凶的「乾哥」被裁定收容，事件引起社會關注。就有網友看到凶手行刺的的部位包括頸動脈、左胸，幾乎刀刀致命，忍不住細思極恐，「一個國中生而已，比我還懂人身上的要害，知道該怎麼攻擊怎麼砍人。」就有人也直嘆，「真的不像十幾歲該有的行為。」

檢方報告指出，男學生共中10刀，身體正面包含頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟位置4刀，刀刀致命。有網友看到後，不禁在PTT的Gossiping板問卦，「割頸國中生怎麼都都都砍要害的八卦？」因為仔細一想，不禁覺得恐怖至極，「一個國中生而已，比我還懂人身上的要害，知道該怎麼攻擊，怎麼砍人可以讓人死掉」，換作自己在那種場合，一定也無法快速反應過來。

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看到貼文後，有網友也打冷顫，「對喔～你這樣講我才想到」、「看他怎麼握刀的…看來很順手…工具都要常用才會順手…不然，看街上吵架都亂打一通就知道…」、「感覺就很懂，不然怎麼刀刀致命，真的不像十幾歲該有的行為。」

回顧案情，一名女學生25日中午到男學生A班級找閨蜜，但遭A驅趕，「你不是我們班的」，女學生離開後心有不甘，向「乾哥」訴苦。乾哥為了替女學生出氣，立刻就衝到A班級找A理論。豈料衝突中，B竟拿出預藏的彈簧刀朝A左胸及頸部猛刺，A倒地後當場失去生命跡象，被緊急送醫，但搶救一天一夜後仍不幸宣告不治。

檢方會同法醫相驗後，確認A身中10刀，身體正面包含頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟位置4刀，檢方決定將動手男學生罪名從殺人未遂提升至殺人罪。