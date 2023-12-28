國三生加害者遭Dcard、PTT肉搜！　新北地院警告：即刻下架

▲新北國三生遭刺身亡，引起社會關注。示意圖非本文當事人。（示意圖／CFP）

記者邱晟軒／綜合報導

新北市國三生遭同學以彈簧刀攻擊致死，引發社會譁然，網友更肉搜出疑似兇手以及好友們的帳號。對此，新北地方法院今（28）日上午發布聲明，Dcard、PTT等社群媒體應即刻下架涉案少年的記事、照片等資料，並籲請民眾勿再轉傳，以免觸法。

針對國三生遭割頸死亡事件，新北地院發布聲明稿表示，任何人不得於媒體、資訊或以其他公示方式揭示有關少年保護事件或少年刑事案件的記事或照片，使閱者由該項資料足以知悉其人為該保護事件受調查、審理的少年或該刑事案件的少年；違反前項規定者，由主管機關依法予以處分，少年事件處理法第83條定有明文。

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新北地院指出，本院少年法庭受理旨揭案件，對於被害人家屬所受哀痛、國人對此不幸事件的不捨及憤慨，感同身受。然而，近日於Dcard、PTT等社群媒體，發現有不明人士肉搜並登載涉案少年的記事、照片等資料，顯已違反上開規定，上開社群媒體應即刻下架上開資料，並請民眾勿再轉傳，以免觸法，並籲請資通主管機關正視此一問題，以符法治。

▲新北地院：Dcard、PTT等社群媒體應即刻下架涉案少年之記事、照片資料，勿再轉傳。（圖／新北地方法院）

回顧整起事件，事發（25）日當天上午，新北市一名女同學前往受害國三生班級找閨密時，被國三生要求離開，未料女同學心有不甘，遂向當地的「乾哥」述說心情。隨後，為替女學生伸冤，乾哥直接去爭論，中途拿出一把彈簧刀連刺胸、頸，國三生倒地後當場失去生命跡象，緊急送醫，搶救一天一夜後仍不幸宣告不治。

經檢方會同法醫的相驗，確認國三生身上共中了10刀，正面包括頸動脈及左胸共計6刀，背部右下方接近腎臟位置有4刀。鑒於這起嚴重的犯罪行為，檢方決定將涉案的男學生罪名由原本的殺人未遂提升至殺人罪。