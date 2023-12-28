出去玩沒揪！2國三妹IG互嗆約輸贏　板體扯頭髮互毆…好友狂起鬨

▲2名國三女學生相約在板橋第一運動場前廣場談判，演變成肢體衝突。（圖／翻攝自Google地圖）



記者陸運陞、黃資真／新北報導

2名國三女學生27日傍晚因在IG上發生爭執，約到板橋第一運動場前廣場談判，過程中一言不合，大打出手，一旁朋友們不勸阻卻是在瘋狂起鬨，直到運動中的路人見狀趕緊報警，海山警分局員警到場將2名少女帶返所，因互不提告，交由雙方家長帶回管教。

據悉，2名女學生原本是同校好友，後來其中1人轉學，但彼此都還有在聯絡，不過近日轉學的少女不滿原本同團的好友不揪她出去玩，對方又轟她每次揪了時間又對不上，在IG限時動態開始互嗆，因此在各自朋友們的陪同下，約到板橋第一運動場前廣場談判。

2人見面後便開始不斷互噴，接著開始拉扯頭髮互毆，其中一人的頭部甚至撞到地板，一度站不起來，一旁國中好友們則是不停起鬨、嘻笑，而路過運動民眾以為是國中生群毆，嚇得連忙報警，

海山分局說明，本案發生在27日傍晚5時50分，獲報後由副所長帶4名同仁前往處理，現場總計有14名學生，已無拉扯情事，初步了解是A女、B女在網路發生口角後，約到運動場談判，結果演變成徒手互毆，旁人並未動手。

警方表示，後續將2名女學生帶返所後，並調閱監視器影像確認，通知雙方家長及學校教官到場，製作筆錄後，填具偏差少年行為紀錄表通報少年警察隊，併循校安系統通報。因雙方互不提告，亦無明顯傷勢，後續責令家長帶回管教。